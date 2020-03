Leipzig élimine le finaliste sortant

Leipzig s'est qualifié pour la première fois en quarts de finale de la Ligue des champions en battant Tottenham (3-0), finaliste de la dernière édition, mardi en huitièmes retour.

Devant 42 000 spectateurs et non à huis clos comme d'autres rencontres de C1 pour cause de coronavirus, les Allemands, vainqueurs 1-0 chez les Anglais à l'aller, ont encore dominé les débats grâce à un doublé de Sabitzer (10,21) et un but de Forsberg (87).

Qualification historique pour l'Atalanta

L'Atalanta Bergame, néophyte en Ligue des champions, a décroché mardi une qualification historique pour les quarts de finale avec une victoire à Valence 4-3 en huitième de finale retour, grâce à un quadruplé de Josip Ilicic.

Le Slovène de l'Atalanta a converti deux penalties provoqués par Mouctar Diakhaby (3e, 43e) puis deux buts dans le cours du jeu (71e, 82e). Dans un stade à huis clos ezn raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, les Valenciens, déjà battus 4-1 en Italie, n'ont pas refait leur retard malgré un doublé de Kevin Gameiro (21e, 50e) et un but de Ferran Torres (67e).