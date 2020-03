Jarred Tinordi revient sur un «passage sombre» de sa carrière

Jarred Tinordi a longtemps traîné le boulet d’une déception. Choix de premier tour au repêchage de 2010, 22e au total, le costaud défenseur a porté l’uniforme du Canadien de Montréal pour seulement 46 matchs en trois saisons avant d’être impliqué dans une transaction anonyme avec les Coyotes de l’Arizona.

Tinordi, un choix de l’ère Pierre Gauthier, ne cadrait pas dans les plans de Marc Bergevin. Trop gros, pas assez mobile, l’Américain représentait le modèle de défenseur de l’ancienne époque, où l’accrochage était encore permis.

Le 15 janvier 2016, Bergevin a ainsi coupé les ponts avec Tinordi en l’échangeant aux Coyotes pour le robuste John Scott et le défenseur Victor Bartley. Bref, le CH avait reçu des grenailles contre un ancien choix de premier tour.

Depuis son départ de Montréal, Tinordi n’avait joué que sept autres matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avant cette année. C’était à la fin de la saison 2015-2016 avec les Coyotes de l'Arizona.

Une route parsemée d'embûches

À 28 ans, Tinordi est réapparu sur le radar de la LNH. Après trois saisons complètes dans la Ligue américaine, au cours desquelles il s’est promené des Roadrunners de Tucson, des Penguins de Wilkes-Barre aux Admirals de Milwaukee, il a reçu une autre chance avec les Predators de Nashville.

Le 28 décembre, il a fait ses premiers pas avec les Predators. Depuis ce jour, il a participé à 28 matchs, marquant même son premier but dans la LNH le 29 janvier face aux Capitals à Washington. C’était pratiquement 10 ans après la date de son repêchage!

«C’est génial d’être de retour, a dit Tinordi mardi, à quelques heures du match face au Tricolore. J’ai parcouru une longue route avant de revenir dans la LNH. Je veux profiter du moment, je prends ça une journée à la fois. C’est bien de revenir à Montréal, je n’y avais pas mis les pieds depuis longtemps.»

«Quand j’ai été échangé en Arizona, j’ai passé trois années dans la Ligue américaine sans recevoir un seul rappel, a-t-il continué. Je voulais continuer à me battre, je restais confiant en mes habiletés même s’il y avait des obstacles. Je cherchais juste à m’en sortir.»

«Je n’étais pas bien mentalement»

Quand Tinordi parle des obstacles, il fait référence à sa suspension de 20 matchs en mars 2016 pour usage de produits dopants.

«À ce moment, ça ne se déroulait pas bien dans ma vie, a rappelé le géant de 6 pi 6 po et 230 lb. Ma femme m’a beaucoup aidé, elle est toujours restée à mes côtés. J’ai été chanceux de compter sur elle et ma famille. C’était un passage sombre de ma carrière. Je n’étais pas bien mentalement. J’ai réussi à m’en sortir, je me suis battu pour recevoir un autre rappel.»

À Nashville, Tinordi occupe un siège qui lui convient bien derrière le trio de défenseurs étoiles composé des Roman Josi, Ryan Ellis et Mattias Ekholm. Depuis son deuxième rappel de Milwaukee, Tinordi a participé aux 21 matchs des Predators, obtenant des présences en infériorité numérique en plus d’ajouter de la robustesse.

«Comme coéquipier, il connaît son rôle, il le joue à merveille, a raconté Ellis. Je ne le connaissais pas tellement avant qu’il arrive, sinon pour avoir joué un peu contre lui dans le junior. Il m’impressionne beaucoup. Il bouge bien ses pieds pour un gars de sa grandeur et il a évidemment une grande portée.»

Questionné sur la pression reliée à un choix de premier tour dans une ville de hockey comme Montréal, le fils de Mark Tinordi ne s’est pas caché derrière cette excuse.

«Oui, j’imagine que ça ajoutait à la pression. Mais je ne veux pas trop m’attarder là-dessus, a-t-il répliqué. Tu entends ce que les gens disent de toi. Je devais pratiquer mon style et c’est tout. C’est facile de t’embourber avec cette question de la pression. Je suis le premier à m’imposer une pression, parfois je m’en plaçais trop. Je me suis probablement perdu en raison de ça. À Nashville, j’aime ça. Nous avons un bon groupe de joueurs.»