Ilya Kovalchuk ne prend «pas de congé»

Blanchi de la feuille de pointage lors de cinq des sept matchs qu’il a disputés dans l’uniforme des Capitals de Washington, l’attaquant Ilya Kovalchuk se retrouve malgré tout dans les bonnes grâces de l’entraîneur-chef Todd Reirden.

«Il a ajouté beaucoup à notre équipe, au-delà des buts, des aides et de faire certains jeux, a noté Reirden, cité sur le site web des Capitals. Il a effectué de bonnes choses sur le plan du leadership dans notre vestiaire et sur le banc. Vous pouvez voir qu’il est un vétéran ayant déjà joué dans des grands matchs, que ce soit sur la scène internationale ou en finale de la Coupe Stanley.»

Kovalchuk, qui a récolté quatre points avec les Capitals dont trois dans un seul match contre les Rangers de New York la semaine dernière, évolue surtout sur le troisième trio à Washington en compagnie de Lars Eller et de Carl Hagelin.

«Son style de jeu va très bien avec Eller et Hagelin, mais je suis aussi en mesure de le bouger un peu dans la formation pour l’avoir occasionnellement avec [Alexander] Ovechkin et [Evgeny] Kuznetsov», a précisé l’entraîneur-chef.

Aucune journée de congé

Parmi les nouveaux coéquipiers de Kovalchuk, Tom Wilson a également eu des bons mots pour l’ancien du Canadien de Montréal.

«Quand tu ajoutes un joueur comme lui, avec de l’expérience et de telles capacités offensives, c’est sûrement un plus pour les quatre trios, a qualifié l’attaquant ontarien. C’est un gars qui, lorsqu’il a la rondelle, est très dangereux.

«Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, il y a une période d’ajustement, mais on peut déjà conclure qu’il fait partie de ces joueurs qui sont des meneurs, a ajouté Wilson. Il travaille très fort et ne prend aucune journée de congé.»

En ajoutant ses statistiques avec les Kings de Los Angeles et le Canadien, Kovalchuk totalise 26 points, dont 10 buts, en 46 matchs depuis le début de la présente saison. Avec les Capitals, il tentera d’atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la deuxième fois de sa carrière, lui qui avait pris part à l’ultime série en 2012 dans l’uniforme des Devils du New Jersey. Kovalchuk et les Devils avaient perdu en six matchs face aux Kings.