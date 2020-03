Coronovirus : les Blue Jackets font fi des recommandations

Malgré une recommandation du gouverneur de l’Ohio Mike DeWine de disputer les événements sportifs intérieurs à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus, les Blue Jackets ont indiqué mardi qu’ils allaient continuer d’accueillir les partisans au Nationwide Arena.

DeWine a demandé sur son compte Twitter de ne pas assister à des événements sportifs à l’intérieur; ceux-ci devraient se dérouler uniquement en présence des athlètes concernés, leurs parents et les autres personnes requises à la tenue de la compétition prévue.

«Nous sommes en contact avec la Ligue nationale et, en tenant compte des faits, nous avons déterminé que nos matchs prévus, dont jeudi contre [les Penguins de] Pittsburgh et samedi contre [les Predators de] Nashville, auront bien lieu et seront ouverts aux partisans qui ont des billets», a indiqué le club par voie de communiqué.

Du côté de la Ville de l’amour fraternel, les responsables municipaux ont conseillé aux gens de ne pas se rendre à des rassemblements supérieurs à 5000 personnes, d’après le quotidien «Philadelphia Inquirer».

Les Sharks de San Jose ont pour leur part été frappés d’une interdiction formelle lorsque l’office de la santé publique du comté de Santa Clara a annoncé avoir interdit les événements comprenant plus de 1000 spectateurs, lundi. Ainsi, la formation devra décider si elle joue ses parties locales à huis clos, si elle les reporte ou encore, si elle les transfère vers un autre lieu. Le Canadien de Montréal doit d’ailleurs se rendre à San Jose le 19 mars.