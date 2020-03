«Ça a été difficile...» - Shayne Gostisbehere

Pour une première fois depuis le 6 février, le défenseur des Flyers de Philadelphie Shayne Gostisbehere sera en uniforme, mardi soir, contre les Bruins de Boston.

Laissé de côté au cours du dernier mois, Gostisbehere est pourtant en santé, complètement remis d’une intervention chirurgicale au genou gauche subie en janvier.

«Ça a été difficile, a avoué Gostisbehere, cité par le quotidien "Courier-Post". C'est la plus longue période de ma carrière professionnelle durant laquelle je suis en santé et je ne joue pas. Évidemment, c'est dur, mais tu en apprends beaucoup sur toi-même. Tu dois rester positif et travailler fort à l'extérieur de la patinoire. Tu as beaucoup de temps libre entre les mains et tu dois en tirer profit.»

Gostisbehere est en quelque sorte victime des présents succès des Flyers, qui ont remporté leurs neuf derniers matchs. Ivan Provorov, Matt Niskanen, Travis Sanheim, Robert Hagg, Philippe Myers et Justin Braun composent la brigade défensive. Or, Myers s’est blessé dimanche dans une victoire de 3 à 1 face aux Sabres de Buffalo.

«J’essaie simplement d’obtenir un billet pour rentrer dans le train, a imagé Gostisbehere. Je ferai tout pour ne pas en ressortir. Je vais essayer d’aider à garder en vie cette séquence victorieuse.»