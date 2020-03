Une autre belle histoire chez les «Canes»

Certains premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) sont plus marquants que d’autres. Parlez-en à Morgan Geekie, des Hurricanes de la Caroline, qui a obtenu trois points à ses débuts dans le circuit Bettman, dimanche.

Grâce à sa contribution, les «Canes» ont surtout mis la main sur une victoire de 6 à 2 face aux Penguins de Pittsburgh ; un gain d’autant plus important dans ce contexte de course aux séries.

La performance de Geekie fait partie des multiples belles histoires qui ont eu lieu chez les Hurricanes depuis le début de l’année. On peut y ajouter le retour du vétéran Justin Williams après des mois de réflexions, ainsi que la superbe performance du gardien remplaçant David Ayres.

Geekie, 21 ans, a ouvert la marque pour la Caroline en milieu de première période, et ce, 33 secondes après que Patrick Marleau, de 19 ans son aîné, ait fait de même du côté des Penguins. Le joueur de centre a obtenu son deuxième de la rencontre, le sixième des Hurricanes, en toute fin de match.

Selon ses dires, tout s’est passé tellement vite que Geekie n’a pas eu le temps d’être nerveux. «C’est bien comme ça, tu n’as pas besoin de trop réfléchir, a-t-il confié au quotidien “The News & Observer” après la rencontre. Tu dois jouer de la façon dont tu es habitué. J’ai essayé de garder les choses simples, de m’ajuster à la vitesse du jeu et de jouer dur.»

Déjà Williams comme mentor

L’expérience professionnelle du joueur originaire du Manitoba se limitait à deux saisons dans la Ligue américaine de hockey avec les Checkers de Charlotte. Il occupait d’ailleurs le troisième rang de l’équipe pour les points cette saison avec 42 en 55 parties.

Rappelé vendredi, Geekie n’a eu que très peu de temps pour se remettre de toutes ses émotions, mais il a eu la chance de partager ce beau moment avec sa famille. «J’ai appelé mes parents et ma copine [dès le rappel]. Je leur ai dit “Venez-vous-en, j’ai été rappelé ”. Ils ont réussi à s’organiser et à rentrer ça dans leur horaire. Je suis heureux qu’ils aient pu être là ce soir [dimanche]», a mentionné le jeune joueur au NHL.com.

Williams, qui en a vu d’autres dans la LNH, s’était d’ailleurs assuré que son nouveau coéquipier soit prêt à voir de l’action avant la partie.

«Je lui ai parlé avant le match, a dit le vétéran de 38 ans qui a lui aussi inscrit un doublé face aux Penguins, au “News & Observer”. J’ai dit “Tu es prêt?” et il a dit oui. J’ai dit “Tu es nerveux?” et il m’a dit “Peut-être un peu”. J’ai ajouté “Parfait. Fais ce que tu as à faire”. Il l’a fait.»