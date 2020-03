Pas de panique à Pittsburgh... pour le moment

Même si les Penguins de Pittsburgh ont perdu leurs deux affrontements du week-end et qu’ils présentent une vilaine fiche de 2-8-0 à leurs 10 dernières sorties, le directeur général Jim Rutherford n’est toujours pas prêt à appuyer sur le bouton panique.

«Nous ne paniquons pas ici et nous n’avons pas besoin de le faire, a-t-il affirmé au site sportif The Athletic, lundi. Nous avons une bonne équipe de hockey et nous avons les gars pour nous sortir de cette mauvaise passe. Nous allons le faire.»

Si les séries éliminatoires de la Ligue nationale s’amorçaient aujourd’hui, les «Pens» y prendraient part. Ceux-ci sont présentement au troisième échelon de la section Métropolitaine, eux qui ont amassé 84 points. Il s’agit cependant d’une mince avance de cinq points sur les Hurricanes de la Caroline, qui formaient la première équipe exclue des éliminatoires dans l’Association de l’Est avant les affrontements de lundi soir.

«Je ne m’inquiète pas à propos des séries. Cette équipe est bonne et nous allons être corrects. Nous sommes corrects», a insisté Rutherford.

Meilleur dans l’adversité?

En 2019-2020, les Penguins ont subi leur lot de blessures. Des joueurs-clés comme Sidney Crosby, Patric Hornqvist, Bryan Rust, Justin Schultz et Evgeni Malkin ont raté des affrontements au courant de la campagne. Pendant l’absence de ses éléments importants, la formation de la Pennsylvanie a pourtant remporté plus de matchs qu’elle en a perdus.

«La détermination de cette équipe, dans son ensemble, était plus grande lorsque nous avions des blessés, a analysé le DG de 71 ans. Nous gagnions et nous étions tellement déterminés. Nous ne ressemblons à rien de cela récemment.»

Rutherford espère probablement que sa formation retrouve son aplomb durant la semaine, car elle sera très importante. En effet, les «Pens» se mesureront aux Blue Jackets de Columbus (jeudi), aux Hurricanes (samedi) et aux Islanders de New York (dimanche). Avant d’affronter tous ses rivaux directs pour les séries éliminatoires, Pittsburgh se frottera aux Devils, mardi soir, au New Jersey.