Le parfait ajout pour les Canadiens?

Les fervents partisans des Canadiens sont friands de changements.Ils sont nombreux à réclamer du renfort par l’entremise du marché des joueurs autonomes. Que fera le directeur général Marc Bergevin l’été prochain?

Parmi les joueurs qui seront libres comme l’air à compter du 1er juillet, un défenseur sort du lot, selon le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie. Il s’agit de Torey Krug, un gaucher de surcroît. Il en a été question à l’émission Dave Morissette en direct, lundi soir. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Krug connaît d’ailleurs très bien l’entraîneur-chef Claude Julien, qui lui a donné sa première chance dans la LNH en 2011 alors qu’il dirigeait les Bruins.

«Admettons que Torey Krug appelle les Canadiens quelques jours avant le 1er juillet pour leur dire qu’il aimerait jouer de nouveau sous les ordres de Claude Julien. Marc Bergevin réglerait ainsi son problème à gauche et il s’assurerait d’avoir un défenseur qui aurait du succès en supériorité numérique.

«Krug, c’est un vrai joueur de hockey. Il cadrerait parfaitement dans la philosophie de l’équipe.»

L’Américain écoule actuellement la dernière année de son contrat de quatre saisons à un salaire annuel moyen de 5,25 millions de dollars. Il a récolté 49 points en 67 matchs jusqu’à maintenant en 2019-2020. Seuls six arrières comptent plus de points : John Carlson (75), Roman Josi (63), Victor Hedman (55), Tony DeAngelo (53), Quinn Hughes (52) et Alex Pietrangelo (50).

Il faut mieux pour seconder Price

Dans ce même segment de l’émission Dave Morissette en direct, nos panélistes ont également parlé de l’importance pour le CH de se doter d’un meilleur adjoint pour le gardien Carey Price.

Keith Kinkaid a grandement déçu dans ce rôle cette saison. Il a d’ailleurs été envoyé dans la Ligue américaine, pour ne plus jamais en revenir, après seulement six matchs, le 2 décembre.

Pendant son bref séjour à Montréal, il a affiché des statistiques catastrophiques : fiche de 1-1-3, moyenne de 4,24 buts accordés par match et taux d’efficacité de ,875.

D’ailleurs, «Kinkaid n’était pas le choix numéro un de Marc Bergevin», a révélé Renaud Lavoie. «Le vrai plan, c’était Brian Elliott, mais il n’était pas en santé. Kinkaid, c’était un pari, qui n’a finalement pas été payant», a-t-il ajouté.

Kinkaid avait paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 1,75 million le 1er juillet dernier.