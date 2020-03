Le Lightning est prêt pour les séries!

À regarder comment le Lightning s’est débrouillé contre les Bruins, samedi dernier, il y a fort à parier que la formation de Tampa ne se fera pas sortir en quatre matchs dès le premier tour des séries, cette année.

C’était le sujet de la chronique «la mise en échec» avec Renaud Lavoie, lundi, à «JiC».

Acquis à la date limite des transactions, l’attaquant du Lightning Barclay Goodrow a fait rager les joueurs des Bruins tout au long de la rencontre. Même Patrice Bergeron s’en est pris à lui!

«On a donné une choix de première ronde (contre Goodrow), on ne comprenait pas pourquoi, là, on comprend un peu plus pourquoi», a souligné notre journaliste.

Lorsque les Bruins ont tenté de réagir par le type d’intimidation qui fait leur succès depuis dix ans, ils se sont butés à un Lightning qui avait de quoi répondre.

«Ça, c'est le Lightning 2.0», a commenté Renaud, qui a souligné que la formation de l’an passé était nettement moins robuste.

Il fallait voir le gros ailier du Lightning Pat Maroon tenir tête à Zdeno Chara lorsque celui-ci a voulu venir faire sa loi, comme à l’habitude, durant une mêlée.

Le capitaine des Bruins en a eu plein les bras et s’est même fait renverser sans trop d’effort par Maroon, l’un des très rares à n’avoir jamais reculé devant lui au fil des années.

Et où jouait Maroon, l’an passé? À St. Louis.

Manifestement, le directeur général du Lightning, Julien BriseBois, a compris quelque chose au sujet de son équipe et a apporté les bons changements depuis l'élimination gênante du printemps 2019.

Et en attendant, on souhaite ardemment voir le Lightning croiser les Bruins en séries!

Voyez «la mise en échec» de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.