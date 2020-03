Le Groupe CH prend des mesures contre le coronavirus

Le Groupe CH a annoncé avoir mis en place des mesures de prévention, principalement au niveau de l’hygiène, dans tous ses amphithéâtres et salles de spectacle dans le but d’éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus.

«Nous avons mis en place des mesures de précaution et de prévention afin de nous assurer que nos partisans et spectateurs se sentent en sécurité lors de leur visite dans toutes nos salles, peut-on lire dans un communiqué.

«Nous suivons étroitement la situation et sommes en communication avec la Ligue nationale de hockey et les autres équipes du circuit. De plus, nous nous tenons informés des recommandations des gouvernements du Québec et du Canada.»

Ainsi, l’entreprise, qui possède entre autres le Canadien de Montréal et le promoteur evenko, a augmenté le nombre d’employés dédiés au nettoyage au Centre Bell, à la Place Bell, au MTelus, au Théâtre Corona, à l'Astral, à L'Étoile Banque Nationale et au Club DIX30.

Les efforts seront concentrés lors des événements et des périodes de fort achalandage.

Les spectateurs pourront également consulter des affiches pour connaître les «bonnes mesures d’hygiène».