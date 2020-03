«Je veux terminer la besogne avant la limite» -Steven Butler

Il y a déjà un moment que Steven Butler (28-2-1, 24 K.-O.) a encerclé la date du 12 mars sur son calendrier.

Ce jour-là, il disputera un premier combat depuis la dure défaite qu’il a subie le 23 décembre dernier devant Ryota Murata, au Japon.

En entrevue à l’émission «Les Partants», Butler a accepté de revenir sur ce moment ardu.

«J’ai pu voir ce qu’il me manquait. J’ai réussi à boxer avec lui lors des premiers rounds. C’est de l’expérience en banque. J’ai 24 ans et il en avait 35. Je peux juste retirer du positif de ce combat-là.»

Changements majeurs

Cet affrontement en sol japonais a toutefois laissé des traces. Quelques jours après son revers face à Murata, Butler a choisi de couper les ponts avec ses deux entraîneurs. Il est maintenant associé à Mike Moffa.

«On est comme un nouveau couple. Tout est beau. Est-ce que ça va durer? J’ai confiance que oui. Je suis vraiment confiant que c’est l’une des meilleures décisions de ma carrière.»

En changeant d’entraîneur, le combattant de Montréal avait quelques attentes.

«Je suis un attaquant. Je ne voulais pas changer ça au stade où j’en suis dans ma carrière. Je veux attaquer et faire des mouvements défensifs ensuite. Un joueur qui se fait repêcher dans la LNH grâce à son lancer frappé ne se mettra pas à essayer de déjouer tout le monde. C’est un peu la même chose dans mon cas et Mike est d’accord avec cela.»

Une nouvelle chance

Ce jeudi, au Casino de Montréal, Butler aura devant lui le Mexicain Marcos Reyes (37-8-0, 28 K.-O.), un pugiliste ayant perdu ses trois derniers combats.

Après avoir combattu au Japon dans un environnement hostile et devant une foule des plus imposantes, comment Butler voit-il ce retour à l’action des siens?

«Je suis toujours heureux de combattre devant ma famille et mes amis à Montréal. Ça me donne une confiance de plus. Pas que je n’étais pas confiant au Japon, mais je suis habitué de boxer au Casino.»

Reyes ne serait pas à prendre à la légère. En 2017, il avait notamment livré une bonne bataille à David Lemieux, s’inclinant finalement par décision.

«On sait que David, un cogneur, a rarement fait la limite avec ses adversaires. De mon côté, je veux terminer la besogne avant la limite contre Reyes.»

Voyez l'entrevue complète de Steven Butler dans la vidéo ci-dessus.