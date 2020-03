Maxence Parrot se couvre d’or en slopestyle

(Sportcom) – Après avoir vu Mark McMorris lui ravir son titre au Big Air la veille, Maxence Parrot a répliqué dimanche en gagnant la médaille d’or en slopestyle aux X-Games de Norvège, à Hafjell. Il s’agit d’une première victoire à cette épreuve pour le Québécois depuis 2014.

Parrot occupait le deuxième rang derrière McMorris après les trois premières descentes. Le planchiste de Bromont réservait toutefois le meilleur pour la dernière et il s’est emparé de la tête. McMorris ni aucun autre planchiste n’est parvenu à la déloger ensuite.

«Je visais certainement un bon résultat aujourd’hui. En fait, je suis vraiment content de pouvoir goûter l’or à nouveau en slopestyle aux X-Games », a-t-il dit au bas de la piste quelques instants après la fin de la compétition.

Pour Parrot, il s’agit d’une huitième médaille d’or aux X-Games depuis ses débuts en 2013, la 13e au total. Sa dernière victoire en slopestyle remontait à janvier 2014, à Aspen au Colorado.

Il compte six titres au Big Air et McMorris l’avait privé d’un septième samedi. Parrot s’était contenté de l’argent. McMorris, qui est devenu l’athlète le plus médaillé des X-Games d’hiver avec 20 podiums, compte cinq titres en slopestyle dans son palmarès.

Le Norvégien Stale Sandbech a complété le podium devant les siens.

Laurie Blouin en cinquième place

Laurie Blouin a connu un bon début de compétition à la station de Hafjell, prenant la tête provisoirement après sa première descente.

Toutefois, ses dernières descentes ne lui ont pas permis de revenir parmi les trois premières au classement. La Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott a raflé l’or. La Japonaise Kokomo Murase et la Canadienne Brooke Voigt ont reçu l’argent et le bronze respectivement.

Les conditions météorologiques étaient plus difficiles que la veille alors que de la pluie est tombée sur le parcours. Samedi, la planchiste de Stoneham-et-Tewkesbury avait mis la main sur la médaille de bronze à l’épreuve de Big Air.