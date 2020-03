Mauvaise nouvelle pour un ancien de la LHJMQ

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Conor Garland ratera au moins une semaine d’activités en raison d’une blessure au bas du corps subie pendant le match de vendredi contre les Flames de Calgary.

L’équipe concernée a précisé dimanche que le joueur de 23 ans sera réévalué sur une base hebdomadaire. Celui-ci a totalisé un peu plus de 13 minutes de jeu lors de sa dernière rencontre.

Garland a récolté 22 buts et 17 mentions d’aide pour 39 points en 68 rencontres cette saison, tout en affichant un différentiel de +1. L’ancien des Wildcats de Moncton, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a vu les Coyotes présenter un dossier de 33-28-8 bon pour 74 points et le 11e rang de l’Association de l’Ouest jusqu’ici.

Distribution de cadeaux à New York

Les Rangers de New York auraient accordé une prolongation contractuelle au directeur général Jeff Gorton et à son adjoint Chris Drury.

C’est ce qu’a indiqué le réseau Sportsnet en fin de soirée, samedi. L’information n’a toutefois pas été confirmée par l’organisation.

Gorton se trouve sur le siège de DG depuis le 1er juillet 2015, jour au cours duquel il a remplacé Glen Sather. Ancien porte-couleurs du club, Drury assume ses fonctions depuis 2017.

Les Blueshirts ont surpris plusieurs observateurs cette saison. Avec une fiche de 36-28-4 et 76 points, ils demeurent dans la lutte pour une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, au sein de laquelle ils occupent le 10e rang.

La formation new-yorkaise visitera les Stars de Dallas, mardi.

Yamamoto louange ses coéquipiers

Ayant échoué lors des deux précédentes saisons à faire sa place dans la formation des Oilers d’Edmonton, Kailer Yamamoto a véritablement éclos cette saison, et il donne beaucoup de crédit à ses compagnons de trio Ryan Nugent-Hopkins et Leon Draisaitl pour ses succès.

Après avoir été limité à un but et cinq points en 26 parties au cours des deux dernières campagnes, le choix de premier tour de l’équipe en 2017 a inscrit 11 buts et 24 points en 25 matchs cette saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Mes deux premières années, je n’ai pas performé comme j’aurais dû, mais cette année, ça va beaucoup mieux, a concédé Yamamoto samedi soir, sur les ondes du réseau Sportsnet. Jouer avec [Nugent-Hopkins] et [Draisaitl] m’a beaucoup aidé. Ils me parlent beaucoup et ça va bien jusqu’à maintenant.»

L’athlète de 21 ans a par ailleurs reçu une excellente nouvelle de ses patrons avant la pause du match des étoiles: il ne sera pas cédé à la Ligue américaine.

«Oh, c’est génial. Ça donne l’une des meilleures sensations de simplement de pouvoir [m’installer à Edmonton] et de savoir que je vais rester dans la LNH pour un moment. J’ai vraiment apprécié cette journée.»

Des renforts pour les Canucks?

L’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser, qui devait rater le reste de la saison à cause d’une blessure aux côtes, pourrait finalement aider les siens dans le dernier droit du calendrier régulier.

Boeser s’est entraîné avec ses coéquipiers, dimanche matin. Il portait un chandail permettant les contacts. Le principal intéressé a dit être optimiste quant à un retour au jeu anticipé.

«C'est toujours excitant de patiner avec les gars et ça fait du bien d'être sur la glace, a-t-il dit au site officiel de l’équipe. Je me sentais très bien, donc j'espère que je serai bientôt de retour.»

En 2019-2020, Boeser a cumulé 16 buts et 45 points en 56 parties. Les Canucks détenaient pour leur part le premier laissez-passer parmi les équipes repêchées de l’Association de l’Ouest avant les matchs de dimanche.