Les succès de Tyler Toffoli n’aident pas

Malgré les succès de leur récente acquisition Tyler Toffoli, les Canucks de Vancouver peinent à récolter les victoires.

Acquis des Kings de Los Angeles le 17 février, Toffoli a touché la cible cinq fois et cumulé huit points en huit parties. Malgré tout, les Canucks ont présenté une fiche de 3-4-1 pendant cette période.

«Le succès personnel, c’est bien, mais quand vous ne gagnez pas, ça ne signifie pas grand-chose, a dit Toffoli au réseau Sportsnet. Ils m'ont amené ici pour aider l'équipe à gagner et, évidemment, les choses ne se sont pas déroulées de la bonne façon.»

Ayant remporté la coupe Stanley en 2014 avec les Kings, Toffoli est bien placé pour conseiller ses nouveaux coéquipiers. Il a par ailleurs confiance pour la suite.

«Il faut rester une équipe et suivre le plan de match tous les soirs, a-t-il dit. Il y a plusieurs joueurs qui parlent beaucoup dans le vestiaire. Donc, pour moi, ce qui est important, c’est d’aller sur la glace et de jouer. Tout le monde joue du mieux qu’il peut. Si tout le monde joue bien, nous aurons de bonnes chances de gagner.»

«C'est un très bon groupe et ç'a été très amusant de pouvoir simplement rencontrer les gars. En même temps, ce sera beaucoup plus amusant quand nous commencerons à gagner plus de matchs.»

Avant les matchs prévus dimanche, les Canucks occupaient le premier rang parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest, mais revendiquaient le même total de points (76) que les Predators de Nashville et les Jets de Winnipeg, classés derrière.