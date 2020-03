Où les Canadiens risquent de repêcher

La date de la loterie Alexis Lafrenière est maintenant connue, et même si les Canadiens ont de faibles chances de sélectionner le prodige québécois, le club se positionne assez avantageusement en vue du prochain repêchage, qui aura lieu dans sa cour, à Montréal.

Au moment d’écrire ces lignes, le Tricolore se situe au 23e rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 13 matchs à jouer.

Ses probabilités de remporter la loterie sont d’une proportion de 6% selon le site web spécialisé tankathon, et celles de repêcher parmi les trois premiers sont de 19%.

Sinon, voici comment les probabilités se déclinent pour les autres scénarios (elles vont évidemment fluctuer d'ici la fin de la saison) :

8e rang : 36,8%

9e rang : 36%

10e rang : 7,8%

11e rang : 0,4%

Le CH coure en ce moment un risque infime de se retrouver à l’extérieur du top 10 et il pourrait très bien choisir au huitième ou au neuvième échelon (chances combinées de 72,8%).

De très bons joueurs ont été sélectionnés dans ces environs au cours des dernières années. Si l’on exclut les repêchages 2019, 2018 et 2017 - car les joueurs issus de ces cuvées ne sont pas assez mûrs - et que l’on s’intéresse aux années 2007 à 2016 (histoire de couvrir une décennie), les résultats sont intéressants.

2016

8e : Alexander Nylander

9e : Mikhail Sergachev

2015

8e : Zach Werenski

9e : Timo Meier

2014

8e : William Nylander

9e : Nikolaj Ehlers

2013

8e : Rasmus Ristolainen

9e : Bo Horvat

2012

8e : Derrick Pouliot

9e : Jacob Trouba

2011

8e : Sean Couturier

9e : Dougie Hamilton

2010

8e : Alexander Burmistrov

9e : Mikael Granlund

2009

8e : Scott Glennie

9e : Jared Cowen

2008

8e : Mikkel Boedker

9e : Josh Bailey

2007

8e : Zach Hamill

9e : Logan Couture

Du lot, on compte six joueurs que l’on pourrait considérer comme des déceptions à leur rang de sélection : Alexander Nylander, Derrick Pouliot, Alexander Burmistrov, Scott Glennie, Jared Cowen et Zach Hamill. On pourrait, à la rigueur, ajouter Mikkel Boedker, mais il a déjà connu une saison de 51 points.

Du reste, on parle de joueurs talentueux qui occupent un rôle déterminant dans la LNH. Dans certains cas, on a même affaire à de jeunes hommes qui pourraient bien appartenir à l’élite dans quelques années (Mikhail Sergachev, Zach Werenski, Timo Meier, William Nylander, Nikolaj Ehlers).

Le CH pourrait donc profiter d’une excellente occasion d’ajouter un joueur d’impact à un bassin d’espoirs déjà bien garni – et classé au deuxième rang de la LNH par l’expert de The Athletic Scott Wheeler.

Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, bénéficie par ailleurs de 14 choix en vue de la prochaine séance, ce qui lui donne des options s’il veut avancer ou reculer.

La loterie du repêchage aura lieu le 9 avril et sera diffusée sur les ondes de TVA Sports. L’encan amateur, également présenté à notre antenne, se tiendra quant à lui les 26 et 27 juin, au Centre Bell.