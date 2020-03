CH: la soirée Roberto Luongo

Les Canadiens de Montréal affronteront les Panthers de la Floride, samedi soir, à Sunrise. Si les deux points au classement seront importants pour chacune des deux équipes, c’est le Québécois Roberto Luongo qui sera le centre de l’attention avant le duel.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 17h30.

En effet, les Panthers retireront le chandail de Luongo, qui portait le numéro 1, avant le match. Le Québécois a passé 11 saisons, en deux séjours, avec la formation de la Floride.

Au terme de ces 11 saisons, séparées par sept campagnes et demie à Vancouver avec les Canucks, l’ex-gardien de 40 ans détient les marques d’équipe pour le nombre de parties jouées (572), de victoires (230), d’arrêts (16 086) et de jeux blancs (38).

Au cours de son parcours, le choix de premier tour des Islanders de New York en 1997 a remporté quelques honneurs. Récipiendaire du trophée Jennings en 2011, il fut élu deux fois sur la deuxième équipe d’étoiles en plus d’être finaliste pour le trophée Hart à une occasion et pour le trophée Vézina à trois reprises.

Ça presse pour les Panthers

Il n’y a pas si longtemps, les Panthers étaient au troisième rang du classement de la section Atlantique. Avec un mois à faire, la formation de la Floride peine à se maintenir dans la course aux séries éliminatoires.

En effet, les Panthers (74 points) sont à quatre points des Islanders (78 points), qui sont en position de deuxième équipe repêchée au classement de l’Association de l’Est. La formation de la Floride a perdu ses quatre dernières parties.

De leur côté, les Canadiens ont 71 points et ont été blanchis à leur dernière confrontation, jeudi, face au Lightning de Tampa Bay.