Cette semaine dans l’univers de la WWE: un manque de vedettes pour Elimination Chamber

Je dois vous avouer quelque chose. Je manque d’inspiration cette semaine.

J’écris des blogues chaque semaine depuis la mi-octobre 2017 et pour la première fois, je ne sais pas de quoi parler. En fait, je suis autant en manque d’inspiration que la WWE, en prévision de leur événement spécial de demain, Elimination Chamber.

Rarement ais-je vu une carte aussi faible, aussi peu intéressante, que celle de dimanche. Est-ce qu’on est bien « sur la route de WrestleMania »?

On a deux matchs de type Elimination Chamber et je ne sais pas lequel des deux est le plus intéressant ou s’il y en a vraiment un.

Premièrement, nous avons les équipes de SmackDown dans un match pour le championnat par équipe. Il y a trois équipes seulement qui peuvent aspirer gagner le match et ce ne sont pas les Usos, New Day ou encore moins Lucha House Party.

Le Miz et John Morrison viennent tout juste de remporter les titres, alors il serait un peu tôt pour leur enlever. Dolph Ziggler et Robert Roode ont gagné le match gauntlet vendredi soir, c’est donc dire qu’ils vont sortir derniers de leur cage. Et il y a Otis. Peut-être le lutteur le plus populaire à SmackDown. Les gens veulent voir Otis gagner quelque chose, que ce soit le cœur de Mandy Rose ou les titres par équipe. Le plan pour WrestleMania est Ziggler contre Otis, mais rien n’empêche que ce plan pourrait devenir Ziggler et Roode contre Otis et Tucker pour les titres. La logique voudrait alors que Ziggler et Roode gagnent dimanche. Si les champions conservent leurs titres, Ziggler et Otis pourraient alors s’affronter en simple.

Le second match Elimination Chamber est pour déterminer qui affrontera la championne Becky Lynch à WrestleMania. Est-ce qu’il y a vraiment quelqu’un qui aurait 100$ à mettre sur une autre lutteuse que Shayna Baszler pour remporter ce combat?

Je vous pose la question.

Habituellement, ça ne me dérange pas que les scénarios soient évidents pourvu que ce soit bien fait. Mais ce ne fut pas le cas ici. Bien que l’attaque sanguinaire de Baszler sur Lynch ait fait jaser, elle aurait été bien mieux placée après dimanche, après qu’elle soit devenue officiellement l’aspirante numéro un, et avant WrestleMania. Sinon, pourquoi mettre l’emphase sur Baszler, en la faisant monter de NXT par-dessus le marché, si ce n’est pas pour lui faire gagner ce match? De plus, la seule autre lutteuse qui, logiquement, pourrait remporter le combat est Asuka et cette dernière est blessée à un poignet. Elle est toujours prévue dans le match, mais ce ne serait pas surprenant de voir Kairi Sane la remplacer à la dernière minute. Parce qu’on s’entend, ce n’est pas Natalya, Ruby Riot, Sarah Logan ou Liv Morgan qui vont affronter Lynch à Mania.

Deux matchs qui piquent ma curiosité

Il y a deux matchs qui piquent quelque peu ma curiosité. Dans un premier temps, Daniel Bryan face au Drew Gulak. Si DB s’en va là avec la mentalité d’offrir un classique sur une carte plutôt faible, on pourrait assister à un bon match. Mais n’en demeure pas moins que c’est la plus faible rivalité de Bryan depuis son retour au jeu. D’autre part, Andrade et Humberto Carrillo vont s’affronter pour le titre des États-Unis et il faut s’attendre à un changement de titre ici. Andrade et Angel Garza sont voués à faire équipe avec Zelina Vega et ils n’ont pas besoin d’un titre en simple. Mais c’est aussi une variation sur un même thème, thème qu’on nous sert à Raw depuis plusieurs semaines. Au moins, les matchs sont bons et le fun à regarder. Ce match a donc le potentiel d’être le meilleur de la soirée.

Un manque de vedettes

AJ Styles contre Aleister Black est un match qui en principe m’intéresserait, mais qui compte tenu de la blessure de Styles et des matchs de deux minutes qu’on lui donne depuis son retour, je serais surpris d’assister à un classique. Braun Stromwan affronte Cesaro, Shinsuke Nakamura et Sami Zayn, dans un match que clairement le champion Intercontinental va remporter. Les Street Profits vont défendre leurs titres gagnés à Raw lundi dernier contre Seth Rollins et Murphy dans un match revanche. Attendez-vous à la présence d’AOP et de Kevin Owens et puisqu’à WrestleMania, Rollins et Owens vont s’affronter, il sera surprenant d’assister à un changement de titre.

Alors comme vous pouvez voir, rien d’extraordinaire. Le plan original était de faire gagner Roman Reigns dans l’Elimination Chamber pour ensuite défier le champion qui devait être Bray Wyatt. Mais quand les choses ont changé et qu’on a mis le titre sur Goldberg, on a préféré que Roman n’ait qu’à dire « I’m next » que de remporter un gros combat. Ce qui a clairement laissé un vide dans cette carte. De plus, Lacey Evans avait fait une entrevue disant qu’elle serait dans un match Elimination Chamber qui visiblement n’aura pas lieu. Alors il est à se demander les plans que la WWE a pour Bayley et son titre à quelques semaines du plus gros show de l’année. Et si ce match devait vraiment avoir lieu, bien son annulation a aussi laissé un vide dans cette carte.

Penses-y. Pas de Roman. Pas de Wyatt. Pas d’Owens. Pas d’Orton. Pas de Brock. Pas de Mysterio. Pas de Rusev. Pas de Becky, Charlotte, Bayley et Sasha. Ma foi! Je souhaite qu’on me surprenne et qu’on me fasse mentir. Je souhaite aussi en savoir plus sur WrestleMania à la fin de l’événement. Mais j’ai l’impression que le Raw de lundi et le SmackDown de vendredi prochain sauront m’éclairer davantage.

WrestleMania 36 (carte potentielle)

Chaque semaine, je vais mettre à jour la carte confirmée et potentielle pour WrestleMania 36 présenté à Tampa le 5 avril prochain. Nous avons des nouveautés cette semaine, alors portez une attention particulière.

Confirmé (4) :

Le champion Universel Goldberg c. Roman Reigns

Le champion du monde de la WWE Brock Lesnar c. Drew McIntyre

La championne de NXT Rhea Ripley c. Charlotte Flair

John Cena c. « Le Fiend » Bray Wyatt

Potentiels (12) :

La championne de Raw Becky Lynch c. Shayna Baszler

La championne de SmackDown Bayley c. Lacey Evans (ou un match à plusieurs lutteuses)

Edge c. Randy Orton

Kevin Owens c. Seth Rollins

Undertaker c. AJ Styles

Les championnes par équipe Asuka et Kairi Sane c. Natalya et Beth Phoenix

Le champion Intercontinental Braun Strowman dans un match à plusieurs, peut-être même un match d’échelles, le genre de match que Strowman peut perdre sans mal paraître. Je verrais des gars comme Cesaro, Nakamura, Zayn et Roode dans ce match.

Andrade et Angel Garza c. Rey Mysterio et Humerto Carrillo (ou un match quadruple menace pour le titre des États-Unis)

Otis c. Dolph Ziggler (avec l’implication de Mandy Rose)

Les champions par équipe de SmackDown John Morrison et Le Miz c. le New Day (ou un match à plusieurs équipes)

La bataille royale André the Giant

La bataille royale chez les femmes

Les Anti-Pods de la Lutte

Cette semaine, Kevin et Pat font un retour sur le très ordinaire WWE Super Showdown et Kevin se vante de sa prédiction de la semaine dernière! Tout ça et bien plus aux Anti-Pods de la Lutte!

Matchs de la semaine

Andrade et Angel Garza c. Humerto Carrillo et Rey Mysterio Reoderick Strong c. Velveteen Dream Street Profits c. Seth Rollins et Murphy

Vidéo de la semaine

Nouveaux champions grâce à KO

Résultats rapides

Brooklyn, New York

Les Street Profits ont battu les champions par équipe Seth Rollins et Murphy afin de remporter les titres

Le champion 24/7 Riddick Moss a défait Ricochet

Aleister Black a vaincu Karl Anderson, acc. par AJ Styles et Luke Gallows

Aleister Black a battu Luke Gallows, acc. par AJ Styles et Karl Anderson par disqualification

AJ Styles, acc. par Luke Gallows et Karl Anderson a défait Aleister Black

Liv Morgan a vaincu Ruby Riot

Shayna Baszler a battu Kairi Sane, acc. par Asuka

Rey Mysterio et Humberto Carrillo ont défait Andrade et Angel Garza, acc. par Zelina Vega

Vidéo de la semaine

Gros match de cage

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Dakota Kai, acc. par Raquel Gonzalez a battu Tegan Nox dans un match de cage

Chelsea Green, acc. par Robert Stone a défait Shotzi Blackheart

Undisputed Era a vaincu Danny Burch et Oney Lorcan

Austin Theory a battu Isaiah Scott

Roderick Strong a défait Velveteen Dream

Vidéo de la semaine

Le résumé de la semaine

Résultats rapides

York, Angleterre

Alexander Wolfe a battu Travis Banks

Ridge Holland a défait Saxon Huxley

Aoife Valkyrie a vaincu Isla Dawn

Le champion NXT UK WALTER a battu Dave Mastiff

Vidéo de la semaine

La nWo est dans la maison!

Résultats rapides

Buffalo, New York

Bayley et Sasha Banks ont battu Naomi et Lacey Evans

Sheamus a défait Apollo Crews

Mandy Rose et Sonya Deville, acc. par Dolph Ziggler ont vaincu Carmella et Dana Brooke

Robert Roode et Dolph Ziggler ont remporté le match de type Gauntlet

Événement spécial, dimanche le 8 mars, sur la chaîne de la WWE.

Carte confirmée pour Elimination Chamber

Les champions par équipe de SmackDown Le Miz et John Morrison c. les Usos c. New Day c. Lucha House Party c. Heavy Machinery c. Dolph Ziggler et Robert Roode dans un match de type Elimination Chamber

Shayna Baszler c. Asuka c. Natalya c. Ruby Riot c. Liv Morgan c. Sarah Logan dans un match de type Elimination Chamber

Le champion Intercontinental Braun Strowman c. Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn

Les champions par équipe de Raw les Street Profits c. Seth Rollins et Murphy

Aleister Black c. AJ Styles

Le champion des États-Unis Andrade c. Humerto Carrillo

Daniel Bryan c. Drew Gulak

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!