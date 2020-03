Un autre arrière tombe en Caroline

Déjà grandement hypothéquée, la défensive des Hurricanes de la Caroline a subi un nouveau coup dur, alors que la saison de Brett Pesce est officiellement terminée.

L’arrière de 25 ans a subi une opération à son épaule droite. Jeudi, la formation évoluant à Raleigh a annoncé que son patineur sera dans l’impossibilité de pratiquer son sport pour une période de quatre à six mois.

Pesce était très important pour les «Canes», lui qui était utilisé près de 22 minutes en moyenne par match. En 61 parties cette saison, il a amassé quatre buts et 14 mentions d’aide pour 18 points. Le choix de troisième ronde (66e au total) des Hurricanes en 2013 a également maintenu un différentiel de +7.

C’est le deuxième défenseur d’importance en Caroline qui doit renoncer à une partie de sa campagne 2019-2020. En effet, Dougie Hamilton ne reverra pas d’action cette saison, lui qui a subi une fracture du péroné.

Les Hurricanes se sont assurés d’obtenir de la profondeur en défensive, lors de la dernière date limite des transactions, eux qui ont fait l’acquisition de Brady Skjei et Sami Vatanen. Le problème est que Vatanen est toujours sur le carreau. Il avait subi une blessure au bas du corps le 1er février dernier, alors qu’il portait toujours l’uniforme des Devils du New Jersey.

Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, les «Canes» ont indiqué que le Finlandais de 28 ans avait aggravé sa blessure en pratique, jeudi.

«C’est une blessure difficile. Il est sorti de la glace (avant tout le monde), ce qui n’est pas bon, a indiqué l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rob Brind’Amour, au réseau TSN. Nous espérions qu’il était bientôt prêt à jouer. Maintenant, on dirait que cela a été repoussé à beaucoup plus tard.»

De l’espoir devant le filet des Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline ont retrouvé un de leurs gardiens réguliers, vendredi. Petr Mrazek était de retour à l’entraînement.

Ce dernier avait subi une commotion cérébrale lors du match contre les Maple Leafs de Toronto, le 22 février. Cette situation avait mené à l’arrivée de David Ayres devant le filet des «Canes», en remplacement à Mrazek et James Reimer.

«C’est un pas dans la bonne direction et il avait l’air bien, a indiqué Brind’Amour sur le site des siens. En espérant avoir de bonnes nouvelles sur son état de santé demain [samedi] afin qu’on puisse le faire jouer.»

Les Hurricanes joueront samedi et dimanche, respectivement contre les Islanders de New York et les Penguins de Pittsburgh, mais Mrazek ne devrait pas voir d’action lors de ces rencontres.