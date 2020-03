Un anniversaire terrifiant pour Logan Brown

L’espoir des Sénateurs d’Ottawa Logan Brown se souviendra longtemps de son 22e anniversaire de naissance, lui qui a eu la peur de sa vie.

Jeudi, l’attaquant était chez lui en compagnie de son coéquipier chez les Senators de Belleville, le club-école des «Sens», Drake Batherson. Les deux hommes ont entendu un cri.

«J’ai entendu mon père crier [...] et j’ai ouvert la fenêtre. J’ai ensuite vu mon chien dans le lac», a expliqué Brown au site web de la formation de la Ligue américaine.

Boone, le golden retriever du hockeyeur, avait couru sur la Baie de Quinte en pourchassant des oies, mais la glace a cédé et l’animal est tombé à l’eau.

«Mon père est allé chercher le chien. Il m’a crié d’aller chercher une corde. Je me suis retourné et la première chose que j’ai vue, c’est le chien qui courait vers moi.»

«Il [son père] a essayé de le [le chien] sortir de là, mais la glace s’est de nouveau brisée et il est aussi tombé», a raconté avec effroi Brown.

«J’ai couru vers lui, mais il m’a dit de rester en arrière, a-t-il poursuivi. J’étais à environ six pieds, sur le ventre et j’essayais de l’atteindre. Il y avait une grosse fissure, donc je suis resté loin et je me suis mis à quatre pattes.»

«Heureusement, il m’a dit qu’il avait regardé une vidéo sur Facebook, il y a environ une semaine, d’un gars qui s’est délibérément jeté dans un lac glacé pour apprendre aux gens comment s’en sortir. Après environ une minute, mon père a pu sortir et remonter à la surface où j’ai pu l’attraper et le sortir.»

«C’était vraiment épeurant», a conclu Brown.