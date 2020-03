Pour une première fois depuis 2017, Tiger Woods raterait le Championnat des joueurs, a rapporté le Golf Digest, vendredi.

Son agent Mark Steinberg a déclaré par message texte au média spécialisé que «son dos n’est pas prêt; rien d’inquiétant, mais son dos n’est pas prêt.»

Woods a fait l’impasse sur l’Invitation WGC Mexico et a subi le couperet à l’Invitation Genesis il y a trois semaines; l’Américain avait alors mentionné ses problèmes de dos pour justifier ses cartes de pointage médiocres de 76 et de 77.

Reste à savoir si Woods sera en mesure de défendre son titre au Masters d’Augusta, en avril.

La légende du golf a connu une excellente fin de saison 2019, notamment avec sa victoire au Championnat de Zozo au Japon, qui lui a permis d’égaler le record Sam Snead avec 82 titres de la PGA, et sa victoire en tant que capitaine des États-Unis à la Coupe des Présidents, en Australie.

Ça s’est gâté jusqu’ici en 2020; le golfeur de 44 ans n’a disputé que deux tournois, à Torrey Pines et à Riviera.

Woods figure parmi les 10 finalistes à une possible intronisation au Temple de la renommée mondial du golf en 2021.

Les autres golfeurs admissibles au Panthéon sont Johnny Farrell, Padraig Harrington et Tom Weiskopf chez les hommes, ainsi que Beverly Hanson, Dottie Pepper, Sandra Palmer et Susie Maxwell Berning du côté des femmes. Deux bâtisseurs sont aussi en lice, soit Tim Finchem et Marion Hollins.