«Nous ne méritions pas de gagner» - Leon Draisaitl

Malgré une récolte de quatre points sur une possibilité de six, les visages étaient longs dans le vestiaire des Oilers d’Edmonton à la suite d'un revers de 4 à 3 face aux Blackhawks, jeudi soir à Chicago, après le dernier arrêt d’un voyage de trois matchs à l'étranger.

Les représentants de la formation de l’Alberta n’étaient pas très fiers de leur prestation, eux qui ne se sont pas présentés lors des deux premiers tiers. Dominés et tirant de l’arrière par trois buts après 40 minutes de jeu, les Oilers ont réduit l’écart, mais n’ont pas été en mesure de racheter leur bien mauvais début de partie.

«Nous ne méritions pas de gagner ce match», a indiqué l’attaquant Leon Draisaitl, au réseau Sportsnet.

«À ce stade-ci de la saison, toutes les équipes sont désespérées, a poursuivi le meilleur pointeur du circuit Bettman. Nous n’avons aucune excuse. Si nous désirons être une équipe des séries éliminatoires, nous devions vaincre cette formation. Maintenant, nous devons nous regrouper et être meilleurs.»

Un entraîneur inquiet

L’entraîneur-chef des Oilers, Dave Tippett, avait les mêmes sentiments que son joueur vedette, après le revers des siens.

«Nous devons être conscients de ce que nous avons fait en début de match, a dit celui dont l’équipe a été dominée 25 à 12 au chapitre des tirs au but après deux périodes. Tu es en retard 4 à 1 et tu dis que tu vas te battre en troisième? Toutes les équipes disent ça.»

«Je suis définitivement plus inquiet avec ce que nous avons fait en première et en deuxième période, qu’avec ce que nous avons fait en troisième», a ajouté le pilote.

Avant les affrontements de vendredi soir, les Oilers détenaient toujours le deuxième rang dans la section Pacifique, et ce, à deux petits points des Golden Knights de Vegas et du premier rang. On peut cependant comprendre que les Oilers ne veulent pas échapper de points, car trois autres formations de leur section sont à six points ou moins d’eux.

«Nous savons que nous devons jouer avec plus d’ardeur, a exprimé Tippett. Après la deuxième, nous l’avons réalisé et nous l’avons fait. Cela doit venir de nos tripes et nous pouvons faire certaines choses pour améliorer cela.»

Voyons maintenant si les patineurs des Oilers ont compris le message, eux qui recevront les Blue Jackets de Columbus, samedi soir, au Rogers Place.