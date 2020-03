Les Raptors font oublier Steph Curry

Pour son retour dans la National Basketball Association (NBA) après quatre mois d’absence, Stephen Curry n’a pas fait de miracle.

Le meneur des Warriors de Golden State n’a pu empêcher les Raptors de Toronto d’assurer leur place en séries au terme d’une victoire de 121-113.

Avec 20 matchs à disputer au calendrier régulier, les Raptors établissent un record de concession pour leur qualification la plus rapide en éliminatoires, exploit que la seule formation canadienne du circuit réalise pour une septième année d’affilée.

De leur côté, les Warriors ne décollent pas. Les finalistes de la saison dernière sont toujours bons derniers de la conférence Ouest.

Les Raptors doivent beaucoup à Norman Powell, qui s'est illustré en marquant 37 points, son record personnel, et à la maladresse des Warriors qui ont raté plusieurs occasions de recoller au score sur la fin.

Éloigné des parquets depuis quatre mois à cause d'une fracture à la main, Curry a commencé doucement son premier match depuis octobre mais est monté en puissance pendant la rencontre pour finir co-meilleur marqueur de son équipe avec 23 points, comme Damion Lee.

Pas suffisant pour renouer avec la victoire pour les Warriors, encore privés de Klay Thompson, blessé au genou depuis la finale perdue l'an dernier.

«On savait que Steph revenait et que ce serait une belle soirée et une super atmosphère. (...) C'est l'un des meilleurs joueurs du championnat, donc on devait être un peu plus affûtés et se concentrer sur lui», a dit le meneur des Raptors Kyle Lowry (26 pts, 5 rbds, 10 passes).