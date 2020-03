Le «Ghost» de Thetford Mines prêt à semer l'effroi

Après une carrière plus que satisfaisante chez les amateurs, Thomas Chabot a décidé de faire le saut chez les professionnels en début d'année.

Comment se décrit le «Ghost» de Thetford Mines après deux combats?

«Je ne suis pas un boxeur ennuyant, a-t-il prévenu au micro de TVA Sports, vendredi. Si l'adversaire ne frappe pas, moi, je vais frapper. Tout en restant prudent.»

Quatre fois champion des Gants dorés et quadruple champion canadien, le gaucher de 20 ans a finalement mis une croix sur son rêve olympique.

«C'est de plus en plus difficile d'avoir de l'opposition dans la région ici et au Canada, donc il doit voyager à l'extérieur et avoir des combats internationaux», explique son entraîneur Vincent Auclair.

Chabot (2-0-0, 2 K.-O.) poursuit donc son apprentissage chez les professionnels. Dans une semaine, il va disputer un troisième combat alors qu'il va se mesurera au Mexicain Cesar Valencia Aguilar (1-1-0).

Son entraîneur l'aura à l'oeil.

«J'espère voir quelqu'un de patient, quelqu'un qui prépare ses coups de poing et qui ne prend pas de coups inutiles.»

TVA Sports présentera le gala du 14 mars d’Eye of the Tiger Management en direct du Casino de Montréal.