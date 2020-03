À Montréal, on se souviendra longtemps du passage du défenseur Mikhail Sergachev dans l’organisation des Canadiens. Encore une fois, jeudi, le Russe a bien paru face à son ancienne formation.

Même si son nom n’apparaît pas sur la feuille de pointage, Sergachev a été le deuxième défenseur le plus utilisé par Jon Cooper, avec plus de 20 minutes de jeu. Seul son coéquipier Victor Hedman a plus joué que lui.

«Au début, je n’étais pas convaincu de Sergachev avec le petit échantillon qu’on avait vu de lui avec les Canadiens, a souligné l’analyste-hockey de la chaîne TVA Sports Patrick Lalime, lors de l’émission Les Partants. Mais depuis qu’il s’est amené à Tampa Bay, je le regarde jouer et c’est tout un joueur de hockey.»

Depuis l’échange qui a envoyé Sergachev en Floride en retour de l’attaquant québécois Jonathan Drouin, le jeune défenseur a disputé 225 matchs avec le Lightning et a amassé 104 points, dont 24 buts, tout en maintenant un différentiel de +38. De son côté, Drouin a pris part à 185 duels avec le CH, obtenant 114 points, 38 buts, avec un différentiel de -42.

Jeudi face au Tricolore, Sergachev a même jeté les gants devant l’inébranlable Shea Weber, qu’il a d’ailleurs renversé en fin de deuxième période.

«Il y a de la frustration, a confié Lalime. On l’a vu ce qui est arrivé en fond de territoire. Weber a peut-être manqué ce qui s’était passé au début et tout ce qu’il a vu, c’est la fin. Et il s’est dit : "Tu ne t’en prends pas à notre jeune joueur (NDLR: Nick Suzuki). Il a fait ça en bon capitaine.

«[...] C’est une réaction de frustration. Je ne pense pas qu’il serait allé jusque-là s’il revoyait la séquence. N’en demeure pas moins que ton capitaine s’est levé.»

