Vladimir Guerrero fils frappe encore la longue balle!

La jeune vedette des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils a frappé un circuit en solo, en sixième manche, dans une défaite de 5 à 3 face aux Phillies de Philadelphie, jeudi après-midi, à Clearwater, en Floride.

Il s’agissait d’une deuxième longue balle en 19 présences officielles au bâton pour «Vlad Junior» depuis le début de la Ligue des pamplemousses.

Le lanceur japonais Shun Yamaguchi a connu une journée beaucoup plus difficile pour les Jays, lui qui a accordé quatre points et trois circuits en seulement deux manches et un tiers. Bryce Harper a notamment claqué une «bombe» de deux points à ses dépens.

Difficile pour Toro

Chez les Astros de Houston, le Québécois Abraham Toro éprouve certaines difficultés au bâton, lui qui a été blanchi en trois présences, jeudi à Fort Myers, dans une victoire de 5 à 0 de son équipe aux dépens des Red Sox de Boston.

Le voltigeur des Astros Kyle Tucker a plutôt frappé la balle trois fois en lieu sûr, réussissant d’ailleurs un circuit de deux points en deuxième manche. Le partant Josh James a limité les frappeurs des Red Sox à un seul coup sûr en trois manches de travail.

Cole malmené

Dans une défaite de 15 à 11 des Yankees de New York contre les Tigers de Detroit, le lanceur Gerrit Cole a permis quatre circuits en deux manches, allouant un total de six points.

Miguel Cabrera et Travis Demeritte ont chacun frappé deux longues balles contre celui qui a signé un contrat de 324 millions $ pour neuf ans avec les Yankees, en décembre dernier.