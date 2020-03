Une soirée arrosée que regrettera Matthew Barnaby

L’ancien hockeyeur Matthew Barnaby a été appréhendé jeudi à la suite d’une bagarre dans un bar de Nashville et son état d’ivresse était pour le moins évident à en juger sa photo d’identité judiciaire prise peu après son arrestation.

L’homme de 46 ans aurait saisi un garde de sécurité par la gorge lors d’une altercation, les policiers remarquant une forte odeur d’alcool sur le prévenu. Selon le site TMZ Sports, Barnaby se trouvait en compagnie de son amie de cœur au moment des faits présumés.

La victime a porté plainte, de sorte que l’ex-joueur de la Ligue nationale a été menotté et inculpé pour agression et pour s’être retrouvé dans un lieu public en état d’intoxication. Une fois rendu au poste, il a réagi de manière étrange lors de la prise de photo, ses yeux grands ouverts et sa bouche refermée témoignant de son alcoolémie élevée.

Barnaby se présentera devant le tribunal plus tard ce mois-ci pour la suite des procédures.