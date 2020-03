Sergachev fait mal paraître Weber

Le deuxième engagement venait de prendre fin dans le match entre les Canadiens et le Lightning lorsqu’une mêlée a éclaté et qu’une bagarre entre Shea Weber et Mikhail Sergachev s’en est suivie.

Même si le son de la sirène indiquant la fin de la période s’est fait entendre, l’attaquant du Lightning Barclay Goodrow a terminé sa mise en échec à l’endroit de l’attaquant du Tricolore Joel Armia. À prime à bord, ce geste n’a pas eu l’air de dérager Armia, mais les défenseurs Shea Weber et Ben Chiarot n’ont visiblement pas apprécié.

Les deux arrières se sont immédiatement rués sur Goodrow, provoquant une mêlée impliquant tous les joueurs sur la patinoire.

Une fois les joueurs séparés, le défenseur du Lightning Mikhail Sergachev voulait s’en prendre à Nick Suzuki, des Canadiens. Si bien que le capitaine s’est porté à la défense de son coéquipier et a engagé le combat avec l’ancien espoir du Tricolore.

Même si l’action était noble de la part de Weber, le défenseur de 21 ans a eu le dessus sur son ancien coéquipier.

Il s'agissait d'un deuxième combat pour le vétéran dans l'uniforme des Canadiens.

Voyez le combat dans la vidéo ci-dessus.