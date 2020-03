«Le plan de Bergevin rapporte»

Le fameux plan de Marc Bergevin ne fait pas l’unanimité. Ils sont nombreux à critiquer le travail accompli par Marc Bergevin depuis son entrée en poste comme directeur général des Canadiens en 2012.

Jean-Charles Lajoie, lui, se range dans le clan des défenseurs de Bergevin. Il a d’ailleurs consacré son éditorial du jour à ce sujet, jeudi, à l’émission JiC. Voyez son argumentaire dans la vidéo ci-dessus.

Le plan du grand manitou du CH, présenté après la saison catastrophique de 2017-2018, est axé principalement sur quatre points : attitude et leadership, vitesse et habiletés, bâtir par le repêchage et garder un noyau solide de vétérans.

Bergevin n’y déroge pas et cela porte ses fruits, selon «JiC».

«Depuis 2018, il est fidèle à son plan. Il tient parole, il respecte le plan et cela semble rapporter des dividendes intéressants. Les faits tendent à démontrer que le coupable de la chute du club depuis trois ans n’est pas le directeur général...»

Sans l’identifier, si on se fie à ses propos des derniers jours, l’entraîneur-chef Claude Julien en est le grand responsable.

Que pensez-vous?