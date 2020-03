À VOIR : Soirée de rêve pour Mika Zibanejad

L’attaquant des Rangers de New York Mika Zibanejad a connu une soirée de rêve en marquant cinq buts, dont celui de la victoire en prolongation, dans un gain de 5 des 4 des Rangers aux mains des Capitals de Washington, jeudi soir.

Le Suédois, qui a marqué ses 34e, 35e, 36e, 37e et 38e buts de la saison, a quelque peu supplanté les performances des Russes Ilya Kovalchuk, qui a marqué son premier but dans l’uniforme des «Caps», et Alex Ovechkin, qui a obtenu un doublé.

Voyez le résumé des matchs de jeudi dans la vidéo, ci-dessus.

Seulement quatre joueurs sont parvenus à marquer cinq buts dans une même rencontre depuis 1996.

Omniprésent, Zibanejad a trouvé le fond du filet lors de chacun des engagements. Il compte désormais 38 buts en seulement 54 parties en 2019-2020.

Soirée de rêve pour Zibanejad -

Le hockeyeur de 26 ans est devenu le seul joueur de l’histoire des Blueshirts à obtenir un quintuplé. Patrik Laine, le 24 novembre 2018, était le dernier joueur de la Ligue nationale de hockey à accomplir pareil exploit.

En secouant les cordages en deuxième période, le défenseur Tony DeAngelo a accumulé un 50e point cette saison, devenant le premier arrière des Rangers à atteindre ce plateau depuis Brian Leetch en 2001-2002.

La logique est respectée à «Philly»

À Philadelphie, les Flyers n’ont eu aucun problème à se défaire des Hurricanes de la Caroline 4 à 1 alors que ces derniers ne peuvent faire le premier pas vers une participation aux séries éliminatoires.

Très bien positionnés dans cette course vers le calendrier d’après-saison, les Flyers ont enregistré un huitième gain consécutif.

Après que Justin Williams eut réduit l’écart à 2 à 1 en début de troisième période, les vainqueurs ont immédiatement réagi en frappant deux fois. Nicolas Aubé-Kubel, aidé de l’ancien du CH Nate Thompson, ainsi que Sean Couturier ont rendu l’avance de l’équipe de la Pennsylvanie insurmontable.

Ivan Provorov et Michael Raffl ont été les deux autres joueurs de l’équipe locale à enfiler l’aiguille. Carter Hart a bien fait, bloquant 28 des 29 tirs dirigés vers sa cage.

Torey Krug tranche

À Sunrise, Torey Krug a secoué les cordages en prolongation pour procurer une victoire de 2 à 1 aux Bruins de Boston contre les Panthers de Floride.

Krug avait également contribué au premier but des siens, marqué par Patrice Bergeron en deuxième période, lors d’un avantage numérique.

MacKenzie Weegar est le seul qui a touché la cible du côté des Panthers.

La formation de la Floride n’a pas gagné à ses huit derniers matchs à domicile.

Cette défaite en prolongation permet néanmoins aux Panthers de prendre une avance de trois points sur le Canadien au classement de la section Atlantique. Avant les matchs disputés plus tard en soirée, les Panthers étaient quatrièmes, à quatre points de la dernière place donnant accès aux séries.

Course aux séries

Le Canadien a sept points de retard sur les Islanders, qui occupent la place de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Est. Dans la section Atlantique, les Panthers ont maintenant trois points d’avance sur le Canadien, qui est toujours cinquième.

La soirée sera calme dans l’Est, mais les Maple Leafs pourraient s’éloigner davantage du Canadien et consolider leur emprise sur le troisième rang de l’Atlantique en visitant les médiocres Ducks.

Toronto en sera à un deuxième match en autant de jours et conclura son séjour en Californie.

Le match à surveiller : Toronto c. Anaheim, 22h