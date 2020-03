Pas moins de 90 points de suture pour Boychuk

Le défenseur des Islanders de New York Johnny Boychuk s’en est tiré à bon compte, même s’il a reçu pas moins de 90 points de suture pour refermer sa plaie, résultat d’un coup de patin accidentel encaissé pendant le match de mardi contre le Canadien de Montréal au Barclays Center.

Au cours d’une séquence à glacer le sang, le vétéran a été touché en plein visage par la lame de patin de l’attaquant Artturi Lehkonen en troisième période. Pris de panique, l’arrière s’est précipité vers le vestiaire des siens situé près de la zone défensive où il se trouvait. Au lendemain de l’incident, son directeur général Lou Lamoriello avait des nouvelles rassurantes à communiquer aux médias à son sujet.

«Johnny Boychuk est correct. Il n’y a pas eu de dégâts constatés dans son œil. Heureusement, la lame l’a atteint à la paupière, seulement. Un chirurgien plastique a nécessité 90 points de suture pour remédier à la situation, mais il va s’en tirer», a commenté le DG.

«Maintenant, ce n’est qu’une question de temps avant que son œil s’ouvre de nouveau et qu’il se sente bien, a poursuivi le dirigeant, estimant que le numéro 55 aura possiblement besoin de quelques semaines avant de disputer une autre partie. Il marche et fait tout ce qu’il doit effectuer normalement. On espère le revoir sur la patinoire aux alentours de la semaine prochaine et le processus de retour au jeu visera à s’assurer qu’il retrouve ses habiletés.»

Boychuk a récolté deux buts et neuf mentions d’aide pour 11 points en 64 sorties cette saison, tout en conservant un différentiel de -11. Ayant encaissé quatre revers consécutifs, les Islanders occupent la première place des équipes repêchées dans l’Association de l’Est. Ils visiteront les Sénateurs d’Ottawa, jeudi.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.