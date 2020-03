Noah Dobson: une saison comme spectateur

Les Islanders de New York ont jugé que Noah Dobson n’avait plus rien à apprendre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Un argument difficilement contestable. À ses deux dernières saisons, il a soulevé deux fois la coupe Memorial, la première fois avec le Titan d’Acadie-Bathurst et la seconde fois avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

Choix de premier tour des Islanders au repêchage de 2018, Dobson a fait le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH) l’automne dernier. Barry Trotz et Lou Lamoriello ont choisi de garder leur jeune défenseur dans le giron de l’équipe plutôt que de le renvoyer pour une quatrième saison dans la LHJMQ.

Dobson a gagné une place dans le vestiaire des Islanders, mais pas un poste à temps plein. Depuis le début de l’année, il a porté l’uniforme de l’ancienne équipe de Michael Bossy dans seulement 31 matchs, obtenant cinq points (un but, quatre aide).

Lors de la visite du Canadien au Barclays Center, le défenseur a pris place sur la passerelle de presse pour la 34e fois. Cette situation n’a rien d’idéal.

«Il y a des moments où je trouve ça difficile, a raconté Dobson au cours d’une entrevue accordée au "Journal de Montréal". Je ne joue pas souvent. Je ne connaissais pas cette réalité avant cette année. À mes années dans la LHJMQ, je passais beaucoup de temps sur la glace.»

«Barry [Trotz] et Lou [Lamoriello] me rappellent de rester patient. Nous avons plusieurs défenseurs expérimentés. Je peux m’améliorer en regardant mes coéquipiers. Andy Greene et Johnny Boychuk ont beaucoup de vécu dans la LNH et je n’hésite pas à poser des questions. L’an prochain, j’espère avoir la chance d’être un régulier.»

Lente transition

Dobson ne critiquera pas le choix des Islanders. Il prend son mal en patience et il travaille fort lors des entraînements. Lundi, le gaillard de 6 pi 4 po a passé plusieurs minutes à faire des exercices avec Lane Lambert, l’un des adjoints de Trotz, à la fin de l’entraînement.

«J’ai la chance de faire la transition vers la LNH à un rythme assez lent. On ne me lance pas dans la fosse aux lions. J’ai beaucoup appris depuis le début de l’année. C’est difficile de dire ce qui est mieux. Je veux jouer dans la LNH. Je m’y retrouve en ce moment. Je suis heureux de mon sort, même si je ne joue pas souvent. Il y a des milliers de jeunes qui rêveraient d’être à ma place. À mon prochain camp, je partirai avec plusieurs avantages puisque je connais la réalité de cette ligue.»

Règlement à revoir

Dobson est né le 7 janvier 2000 à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il partage le même lieu de naissance que Gerard Gallant. À part cette notion géographique, il importe surtout de savoir qu’il aurait pu jouer dans la Ligue américaine s’il avait vu le jour huit jours plus tôt, soit à la fin de décembre 2019.

«À 19 ans, il ne pouvait pas jouer dans la Ligue américaine, a rappelé Trotz. On savait qu’il n’allait pas jouer tous les matchs ici, mais il peut devenir plus fort, il va s’entraîner contre des joueurs plus rapides et plus intelligents. Mais ça doit changer. Il faut qu’il y ait une solution pour ces joueurs, par exemple le droit de prendre un joueur comme ça aux trois ans, en échange d’un paiement.»

Cette idée de permettre à des choix de premier tour qui proviennent de la LHJMQ, la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OH) ou la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL) de jouer dans la Ligue américaine à l’âge de 18 ou 19 ans circule depuis déjà longtemps.