Longue absence pour Chris Kreider

Ayant subi une fracture du pied face aux Flyers de Philadelphie vendredi, l’attaquant des Rangers de New York Chris Kreider ratera de quatre à six semaines d’activités.

C’est ce que le directeur général des Rangers Jeff Gorton a indiqué au réseau NHL Network, mercredi, en marge de la rencontre des DG tenue à Boca Raton, en Floride.

«Nous espérons évidemment qu’il reviendra plus tôt que tard, a dit Gorton. Mais si vous regardez par le passé les joueurs qui ont subi le même genre de blessure, quatre à six semaines [de convalescence], ça me semble réaliste.»

Kreider a inscrit 24 buts et totalisé 45 points en 63 parties cette saison. Il a également écopé de 53 minutes de pénalité et maintenu un différentiel de +13.