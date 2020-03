Kevin Fiala est en feu

L’attaquant Kevin Fiala a inscrit une nouvelle marque pour le Wild du Minnesota en obtenant plus d’un point pour une cinquième rencontre de suite dans la victoire de 3 à 1 des siens contre les Predators de Nashville, mardi soir, à St. Paul.

Avec son but et sa mention d’aide, le Suisse est devenu le premier joueur de l’histoire de son club à inscrire au moins deux points durant cinq rencontres consécutives.

«Je n’ai pas l’intention de mal jouer, vous savez. Je veux continuer sur ma lancée», a dit le petit ailier au site NHL.com à l’issue de l’affrontement.

L’athlète de 22 ans en a aussi profité pour franchir une première fois la barre des 50 points contre l’équipe qui l’avait échangé, Nashville, l'an dernier. Il a maintenant 21 buts et 30 mentions d'aide pour 51 points en 61 parties. Il a amassé 23 points depuis le 1er février, le troisième meilleur total de la Ligue nationale de hockey depuis.

«À chaque rencontre récemment, Fiala s’est levé. C’est incroyable, vraiment. Ses mains, sa vision. Il est clairement en contrôle», a dit son entraîneur-chef Dean Evason au site de la LNH.

Sa bonne performance est en train de donner raison à l’ancien directeur général du Wild Paul Fenton, qui avait été critiqué pour son acquisition. Fiala avait été obtenu des Predators contre un joueur plus établi en Mikael Granlund. Ses débuts avaient été difficiles au Minnesota, car il n’avait récolté que sept points en 19 sorties après la transaction durant la saison 2018-2019. Mais cette année, ses statistiques sont supérieures à celles de Granlund pour un salaire bien inférieur.

Parlant de son ancienne équipe, rien ne va plus pour les Predators, qui ont perdu un troisième match d’affilée. Le Wild les a devancés dans la course aux séries. Avec le même nombre de duels disputés, la formation du Minnesota a un point de plus que Nashville, qui se trouve deux rangs derrière une place pour accéder aux éliminatoires.