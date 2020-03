Julien Gauthier mord à pleines dents dans la Grosse Pomme

Le Québécois Julien Gauthier file le parfait bonheur à New York depuis que les Hurricanes l’ont échangé aux Rangers, le 18 février dernier.

Le gros ailier de 22 ans connaissait une excellente saison avec l’équipe-école des Hurricanes dans la Ligue américaine, mais le grand club peinait à lui trouver une place.

«Il faut aussi comprendre que c'est une "business", le hockey, je voulais faire ce qui était le mieux pour ma carrière», a-t-il indiqué, mercredi, en entrevue à «JiC».

«Je trouvais que ça allait bien dans la Ligue américaine et je n'avais vraiment pas d'opportunités et je voyais que d'autres équipes étaient intéressées», a-t-il ajouté.

Il a finalement obtenu ce qu’il espérait : les Rangers sont allés le chercher en retour du défenseur Joey Keane, et il n’était pas question pour l’organisation new-yorkaise de l’envoyer dans la Ligue américaine.

Ainsi, il est passé de la Ligue américaine à Charlotte, en Caroline du Nord, au Madison Square Garden et la LNH sur l’île de Manhattan.

«C'est assez spécial honnêtement, l'organisation est assez incroyable, il n'y a rien pour se plaindre ici», a-t-il admis.

«Jouer avec les Rangers de New York, c'est vraiment gros, a-t-il ajouté. Tout ce que tu veux avoir, ils l'ont.»

Gauthier tarde à produire pour l’instant, comme en témoigne sa récolte d’une aide en huit matchs avec les Rangers jusqu’ici. Il a cependant une très bonne relation avec l’entraîneur David Quinn.

Les Rangers étonnent, cette saison, alors que l’équipe s’est replacée dans la course aux séries dernièrement.

«On est proche d'une place en séries, on est une jeune équipe et je pense qu'on surprend beaucoup d'équipes en ce moment, la course n'est pas finie», a évoqué Gauthier, qui apprécie également ses nouveaux partisans.

«Les "fans" sont vraiment derrière nous, ils connaissent le hockey, ils veulent nous voir gagner, l'aréna est plein à tous les matchs», a-t-il observé.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.