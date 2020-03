Cinq sujets chauds abordés par Gary Bettman

Publié aujourd'hui à 13h34

Mis à jouraujourd'hui à 13h34

Le coronavirus sème l’émoi et la panique aux quatre coins du globe. C’est sans surprise que la Ligue nationale de hockey a abordé le sujet de l’épidémie lors de ses trois jours de rencontres avec les directeurs généraux tenus à Boca Raton, en Floride.

Le commissaire Gary Bettman soutient être en contact quotidien avec les autorités de Santé Canada et son penchant américain. Bettman a aussi mentionné qu’il discutait régulièrement avec ses homologues des trois autres ligues majeures en Amérique du Nord, c’est-à-dire la NFL, la NBA et le baseball majeur.

Pour l’instant, il n’y a eu aucune recommandation de reporter des matchs ou limiter les rassemblements comme c’est le cas actuellement à certains endroits en Europe. Toutefois, la LNH est consciente que cela pourrait être une possibilité.

«Être alarmiste ne sert absolument à rien, a soutenu le commissaire lorsqu’il s’est entretenu avec un groupe de journalistes. Nous sommes conscients de toutes les possibilités, mais il est prématuré de sauter aux conclusions. Nous restons à l’affût et nous nous ajusterons à toute éventualité. La réalité est que chaque ville, chaque marché pourrait être affecté différemment.»

Tout de même, la LNH a temporairement banni tout voyage d’affaires à l’extérieur de l’Amérique du Nord jusqu’à ce que la situation se résorbe. Toutefois, cette politique n’a pas été imposée aux 31 équipes, du moins pour l’instant. La NBA a récemment invité ses joueurs à éviter les poignées de mains, les échanges de chandails, bref, limiter le plus possible le contact avec les fans. Bettman a précisé que les équipes ont été informées des meilleures précautions à prendre en cette période de crise.

Autre congédiement chez les Sénateurs

Par ailleurs, les Sénateurs ont annoncé le congédiement, mercredi, de leur président et chef de la direction, Jim Little. La raison évoquée était un comportement qui allait à l’encontre des valeurs de l’organisation. Little était en poste depuis deux mois seulement.

Bettman a dit que le congédiement n’avait aucun lien avec les scandales qui ont ébranlé la LNH plus tôt cette saison. Il y a eu une vague de départs et de licenciements dans des postes de direction au cours des dernières années à Ottawa. Le commissaire a défendu le propriétaire, Eugene Melnyk, disant «qu’il est passionné et déterminé à améliorer son club».

Lanceurs d’alertes

En décembre dernier, lors de la vague de dénonciations de comportements déplacés et inappropriés, la LNH a annoncé qu’elle allait mettre en place des mesures concrètes pour que le milieu de travail soit sain, et ce, à travers la LNH. Entre autres, une ligne téléphonique pour les lanceurs d’alertes verra le jour dès le mois de juin. Que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou employés, il pourront s’exprimer librement sans crainte des représailles.

Un programme de sensibilisation et d’éducation sera également mis en place à temps pour la prochaine saison. Les dirigeants et entraîneurs des équipes, entre autres, devront s’y soumettre.

Plafond salarial

Les projections pour le plafond salarial l’an prochain sont de l’ordre de 84 à 88,2 millions $. Évidemment, la Ligue et l’Association des joueurs devront discuter et s’entendre pour fixer le montant exact, ce qui devrait venir en juin.

Par ailleurs, les négociations ont repris il y a quelques semaines avec l’Association des joueurs pour une nouvelle convention collective. Pour l’instant, il n’y a eu aucun progrès. Toutefois, Bettman a réitéré le souhait de la Ligue de conclure une entente rapide et à long terme afin d’établir un calendrier de compétitions internationales.

Suspensions

Est-ce parce que le hockey est plus docile ou parce que les joueurs ont compris la ligne à ne pas franchir? Une chose est certaine, les suspensions sont à la baisse. Il y en a 10 ou 12 de moins qu’à pareille date l’an dernier. Le comité de discipline, mené pas George Parros, travaille fort pour éduquer les joueurs et imposer des amendes lorsque certain d’entre-eux jouent trop avec le feu.