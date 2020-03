Charles Hudon, meilleur qu’on ne l’imagine

La situation de l’attaquant québécois des Canadiens Charles Hudon faisait encore jaser, mercredi, au lendemain de la victoire contre les Islanders à Brooklyn.

Hudon, qui a beaucoup fait la navette entre la LNH et la Ligue américaine cette saison, a marqué d’un tir vif et précis contre les Islanders. Le genre de but qu’il inscrit à profusion dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval.

Plusieurs croient qu’Hudon n’est pas en mesure de faire ça sur une base régulière dans la LNH. D’autres l’en croient capable, pour autant qu’il soit un peu plus soutenu par son entraîneur.

«Ce n'est pas vrai que Charles Hudon est un mauvais joueur de hockey, ce n'est pas vrai qu'il ne peut pas aider une équipe», a indiqué notre collègue Renaud Lavoie, mercredi, à «JiC».

«Dans ses statistiques avancées, il se retrouve parmi les meilleurs de l'équipe, a-t-il ajouté. Il y a une catégorie où il est parmi les derniers, c'est celle du temps de glace.»

Certes, Hudon n’a pas joué énormément de matchs avec le CH cette saison, mais il est dans le top 5 pour le nombre de lancers par 60 minutes et les mises en échec. Il ne donne pas beaucoup de revirements, «au contraire, il va chercher la rondelle assez souvent», a souligné le journaliste.

«Il est capable d'en donner plus, mais c'est à lui de saisir la chance, comme il l'a fait hier contre les Islanders», a résumé Renaud.

Les difficultés rencontrées par le Lightning, prochain adversaire du CH, ont aussi été évoquées par Renaud dans son segment, tout comme le plafond salarial de la prochaine saison. En ce sens, Renaud se montre moins optimiste que certains...

