Un retour du duo Brady-Brown?

Le quart-arrière Tom Brady n’a toujours pas choisi sa prochaine destination dans la NFL, mais il semblerait qu’il veut amener avec lui le controversé receveur de passes Antonio Brown.

C’est ce qu’a avancé le réseau américain ESPN, mardi.

Selon deux personnes proches de Brown, Brady et lui seraient en contact constamment. Le pivot lui aurait indiqué qu’il voulait absolument jouer dans la même formation que lui l’an prochain, et ce, peu importe l'endroit.

Si le tout est vrai, le plan de Brady ne pourra cependant pas fonctionner avec les Raiders de Las Vegas, une formation qui est pressentie pour lui offrir un pont en or le 18 mars prochain.

En effet, les Raiders ne veulent plus rien savoir du receveur éloigné.

«Antonio Brown, j’ai très peu de commentaires à faire. Je pense qu’il a eu son temps avec les Raiders et que son temps est terminé», a indiqué le directeur général de l’équipe du Nevada, Mike Mayock, au réseau NBC.

Le receveur de 31 ans avait créé passablement de remous lors de son bref passage chez les Raiders en 2019. Il avait raté plusieurs entraînements et des matchs préparatoires à cause d'une engelure aux pieds; il ne les avait pas suffisamment protégés pendant une séance de cryothérapie. Brown s’était également absenté du camp d’entraînement pour protester contre la décision de la NFL de rendre son casque protecteur non réglementaire. Le vétéran avait aussi eu maille à partir avec Mayock dans l’avion de l’équipe.

Tous ces problèmes ont incité les Raiders à le libérer avant le début de la saison régulière. Brown a ensuite rejoint Brady chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais n’a disputé qu’un seul affrontement. Il a été congédié en raison d'allégations d'agression sexuelle contre lui.