Retour de Julien: «c’est carrément risible!»

Marc Bergevin a confirmé mardi à TVA Sports que Claude Julien sera de retour comme entraîneur-chef la saison prochaine.

Cette déclaration du directeur général des Canadiens a fait grandement réagir sur les réseaux sociaux... et sur le plateau de l’émission JiC. Dans son éditorial du jour, l’animateur Jean-Charles Lajoie a qualifié cette décision de «risible». À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Ça semble l’évidence : Geoff Molson va laisser Bergevin en poste pour au moins une autre saison. À la lueur de tout ce qui a été rapporté depuis une semaine, il y avait tout lieu de croire que les carottes étaient cuites pour Claude Julien, qu’il allait perdre son emploi à la fin de la saison.

«Aujourd’hui, si je comprends bien, les Canadiens s’apprêtent à rater les séries éliminatoires pour une troisième année de suite et une quatrième fois en cinq ans et personne ne sera imputable pour cette autre saison catastrophique. Si tel est le cas, c’est non seulement une mauvaise blague, c’est carrément risible!»