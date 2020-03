Pierre Dorion est un homme très populaire cette semaine à Boca Raton, en Floride. Plusieurs de ses homologues profitent de la réunion des directeurs généraux de la LNH pour s’informer des plans des Sénateurs d’Ottawa en vue du prochain repêchage.

Si Dorion est autant courtisé, c’est évidemment en raison de la situation enviable dans laquelle il se trouve. Les «Sens» détiennent actuellement neuf choix dans les trois premiers tours, dont trois possiblement parmi les 10 premiers au total.

Il a d’ailleurs l’intention d’écouter toutes les offres qui lui seront soumises. Et elles risquent d’être nombreuses! Il se dit ouvert à effectuer des transactions.

«Plusieurs DG essaient d’être amis avec moi en ce moment! On sait tous que le prochain repêchage s’annonce prometteur, il y aura beaucoup de profondeur», a-t-il indiqué en point de presse mardi. À voir en intégralité dans la vidéo ci-dessus.

«Nos recruteurs pensent qu’il y aura plusieurs joueurs talentueux sélectionnés dans les trois premières rondes qui deviendront éventuellement des réguliers dans la Ligue nationale, a ajouté Dorion.

«En ce moment, on a neuf choix dans les trois premières rondes et trois dans la première ronde, possiblement dans les 10 premiers. C’est une situation excitante. Avec tous les choix que nous avons, il y a des possibilités d’échange, comme utiliser deux choix de deuxième tour pour avoir un autre choix en première ronde. On va regarder plusieurs scénarios. On va se préparer en conséquence.»

Ce sera intéressant à suivre au repêchage, qui se déroulera à Montréal les 26 et 27 juin. La séance sera diffusée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.