Les Flyers à l'assaut du premier rang

Les Capitals de Washington pourraient bien perdre le premier rang de la section Métropolitaine prochainement et pas nécessairement au profit des Penguins de Pittsburgh.

Effectivement, les Flyers de Philadelphie représentent l’une des formations de l’heure dans la Ligue nationale de hockey en vertu de six triomphes consécutifs. Leur séquence de succès a étrangement commencé après un dur revers de 5 à 0 aux mains des pauvres Devils du New Jersey le 6 février; depuis, ils ont remporté neuf de leurs 11 parties.

Maintenant, les hommes de l’entraîneur-chef Alain Vigneault accusent un retard de trois points sur les «Caps» et le sommet de leur division. Bonne nouvelle pour les amateurs de hockey : les deux équipes croiseront le fer mercredi à Washington. Aussi, les Flyers ne souhaitent rien changer à leur recette gagnante.

«Dernièrement, notre thématique générale, c’est la volonté de rester affamé. Continuons de travailler pour obtenir davantage», a commenté le défenseur Matt Niskanen au quotidien «Philadelphia Inquirer» il y a quelques jours.

«Nous jouons avec conviction et essayons de faire les choses adéquatement. Évidemment, notre avantage numérique a constitué une grosse arme pour nous, récemment. On a marqué des buts importants à des moments cruciaux», a ajouté Vigneault.

Être dans une zone de confort

D’ailleurs, l’attaque massive des Flyers est davantage convaincante avec le vétéran Claude Giroux sur le côté gauche de l’unité. Cette dernière a frappé sept fois lors de ses 15 plus récentes occasions et occupe le 11e rang du circuit Bettman avec un pourcentage d’efficacité de 21,6 % cette saison.

«Nous commençons à être dans une bulle. On prépare plusieurs jeux, on a beaucoup d’options, a expliqué le pivot Sean Couturier. Nous nous en servons actuellement et nous exécutons le tout de la bonne façon. C’est bien de retrouver notre confiance, il faut simplement continuer de bâtir là-dessus afin de poursuivre nos succès.»

Soit dit en passant, Philadelphie avait amorcé sa brillante série en écrasant les Capitals 7 à 2 devant leurs partisans, le 8 février.