Meilleur pointeur parmi les joueurs de première année dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Quinn Hughes est persuadé que c’est lui qui devrait mettre la main sur le trophée Calder à la fin de la campagne 2019-2020.

C’est ce qu’il a indiqué au magazine «The Hockey News», mardi, lorsqu’on lui a posé la question.

«Oui, c’est sûr, je le pense, a dit le défenseur des Canucks de Vancouver. Ce n’est pas moi qui prends cette décision, mais lors des 30 dernières parties, je ne pense pas que quelqu’un a été meilleur que moi.»

Après avoir amassé trois mentions d’aide lors des cinq dernières parties de la formation de la Colombie-Britannique en 2018-2019, Hughes est tout simplement dominant depuis le début de la présente campagne.

L’arrière de 20 ans a touché la cible huit fois et fourni 43 aides pour 51 points en 64 rencontres cette année. Il a ainsi récolté quatre points de plus que son plus proche poursuivant chez les recrues du circuit Bettman, soit le défenseur de l’Avalanche du Colorado Cale Makar.

Si son rendement peut surprendre certains observateurs du monde du hockey, le principal intéressé n’est définitivement pas étonné de ses succès.

«Je ne me surprends pas moi-même, car j’ai toujours su que j’allais bien faire, a affirmé Hughes. J’ai fait ça toute ma vie, alors pourquoi serais-je surpris? En même temps, tu penses que tu vas bien faire, mais tu ne sais jamais comment les choses vont se dérouler. Je me sens humble par rapport à ça.»