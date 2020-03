«C'est sûr que c'est encourageant» - Claude Julien

L’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, a bien apprécié le vote de confiance que lui a accordé le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, mardi.

Bergevin a indiqué à TVA Sports, plus tôt en journée, que Julien allait bel et bien être en poste la saison prochaine alors que le CH connaît actuellement une campagne décevante et que les rumeurs concernant l’entraîneur s’intensifiaient depuis quelques dernières semaines.

Julien est apparu soulagé, mardi soir, alors qu’il tenait un point de presse à la suite de la victoire de 6-2 de ses hommes contre les Islanders à New York.

«L'adversité, ça fait partie de notre travail, a-t-il commenté. Pour moi, c'est toujours de foncer. Comme tu peux voir, on essaie toujours d'améliorer notre équipe, on sait qu'on a du travail et qu'on est loin d'être parfaits. C'est important de continuer en fonction de ça.»

«Quand ton DG te fait confiance publiquement, c'est sûr que c'est encourageant», a résumé l’entraîneur.