Canadiens: une génération de partisans en attente

J’ai 39 ans.

Ma génération et moi avons pu voir et vivre les deux dernières coupes Stanley des Canadiens de Montréal.

Celle de 1986. J’avais 5 ans.

Je me souviens où j’étais et ce que je faisais lorsque le Tricolore a soulevé le précieux trophée le soir du 24 mai 1986.

Celle de 1993. J’avais 12 ans.

Cette conquête-là, je l’ai vécu de A à Z. Les victoires en prolongation, les miracles de Patrick Roy, la grande bonté de Jacques Demers. Voir en direct Guy Carbonneau, aidé par Denis Savard, soulever la coupe Stanley demeurera un souvenir incomparable pour moi.

Mon grand-père Roméo (que Dieu ait son âme) a souvent eu l’occasion de célébrer. Les 50 buts en 50 matchs de Maurice Richard (il a d’ailleurs nommé mon père Maurice en l’honneur du Rocket), l’arrivée triomphale de Jean Béliveau, les cinq Coupes Stanley de suite et j’en passe.

Mon père, lui, a surtout été marqué par les années 70. Guy Lafleur était le joueur le plus spectaculaire, Ken Dryden était intraitable, le Big Three (Robinson, Savard et Lapointe) et d’autres Coupe Stanley dont quatre de suite.

Évidemment, les réalités de la Ligue nationale de hockey ne sont plus les mêmes en 2020. Il y a maintenant 31 équipes (bientôt 32), le plafond salarial et les joueurs proviennent des quatre coins de la terre. Le repêchage des joueurs amateurs est aussi complètement différent. Bref, les Canadiens de Montréal ne vivent pas les mêmes réalités qu’à une certaine époque.

Cependant, la génération actuelle est en mode attente.

C’est vrai.

Il s’agit d’avoir une discussion avec des amateurs âgé de 30 ans ou moins pour le réaliser.

Pour eux, les succès collectifs du Tricolore se limitent à deux participations à la finale de l’Association de l’Est (2010 et 2014).

Depuis 1993, ils ont vu les Canadiens connaître seulement quatre saisons de 100 points.

Depuis 1993, 10 fois l’équipe a raté les séries, 11 fois si j’inclus cette année.

Au chapitre individuel, ils ont été témoins des trophées Hart et Vézina de José Théodore (2001-02) et de Carey Price (2014-15).

Aucun marqueur de 50 buts.

Aucun joueur avec 100 points.

Cependant, les Canadiens sont quand même parvenus à nous offrir des moments de grandes émotions.

On peut penser au retour au jeu de Saku Koivu (2002), au retrait du chandail de Bernard Geoffrion (2006), aux célébrations du centenaire (2009) et aux funérailles de Maurice Richard (1999) et Jean Béliveau (2014).

Les plus jeunes attendent.

Les plus vieux plongent dans le passé.

Une chose est certaine, jeunes et moins jeunes n’attendent qu’une étincelle pour offrir un amour inconditionnel aux Canadiens de Montréal.