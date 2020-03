Bergevin se prononce sur l'avenir de Julien

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, a confirmé en exclusivité à TVA Sports, mardi, que l'entraîneur-chef Claude Julien sera de retour derrière le banc de l'équipe la saison prochaine.

C'est ce qu'a indiqué Bergevin lors d'un entretien avec le journaliste Renaud Lavoie qui sera diffusé en soirée à l'émission Dave Morissette en direct.

Les spéculations sur le congédiement de Julien devenaient de plus en plus persistantes à Montréal alors que le Tricolore est en voie de rater les séries pour une troisième année consécutive. Mais le vétéran de 59 ans sera bel et bien à la barre de l'équipe en 2020-2021.

Plus de détails suivront.