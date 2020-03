Alexis Lafrenière ne sera pas suspendu

RIMOUSKI - Le capitaine de l’Océanic de Rimouski, Alexis Lafrenière, affrontera les Tigres de Victoriaville, ce mercredi, puisque la LHJMQ a confirmé, mardi matin, qu’il ne sera pas suspendu pour son coup de bâton à l’endroit d’Alexander Khovanov, des Wildcats de Moncton, dimanche.

Les Wildcats avaient envoyé le vidéo à la Ligue.

«Les coups de bâton sont des gestes qu’on réprouve. Ceci étant, c’est un geste qui ne méritait pas plus qu’un deux minutes. Cela a été beaucoup amplifié, mais je n’aime pas ce genre d'action. On demande aux joueurs de lever les bâtons adverses, mais on réprouve les coups de bâton. Ce genre de pénalité nous a coûté cher dans le passé», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui souligne que son équipe écope de beaucoup moins de pénalités cette année par rapport à l’an dernier.

Bonne attitude

Serge Beausoleil aime bien l’attitude de ses joueurs à l’entraînement de mardi en prévision de l’affrontement face aux Tigres. «J’aime beaucoup l’attitude des gars ce matin. Nous avons des joueurs qui veulent compétitionner. Il nous reste sept matchs à jouer en saison et on verra comment évaluera le classement, mais nous on se doit de contrôler ce qu’on peut contrôler et de gagner nos matchs», a-t-il indiqué.

Le coach est revenu sur la défaite de dimanche contre Moncton. «Ce sont des matchs qu’il faut apprendre à gagner. Coxhead a eu trois solides chances de marquer. Nous n’avons pas mis assez de circulation devant le filet adverse. Il faut jouer du hockey inspiré. Nous avons fait de très bonnes choses, mais nous avons d’autres choses à améliorer. Notre offensive ne doit pas porter uniquement sur les épaules d’Alexis Lafrenière. Je m’attends à un peu plus d’offensive de la part de notre deuxième trio avec Raska, Guay et Bolduc et surtout à plus de confiance en leurs moyens».

Ellis devant le filet

Le système d’alternance chez les gardiens se poursuit alors que Colten Ellis sera de retour devant le filet après avoir cédé sa place à Creed Jones dimanche. Le défenseur de 20 ans Walter Flower a été blessé en première période dimanche et il sera absent pour 7 à 10 jours. Indisposé dimanche, l’attaquant Mikaël Martel, devrait renouer avec l’action face aux Tigres. Frédéryck Janvier est blessé à long terme.