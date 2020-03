Alexandre Tagliani en santé et motivé

Après une saison 2019 minée par des ennuis de santé, Alexandre Tagliani est de retour à 100 %, et le pilote de 46 ans n’a qu’un seul objectif en tête à un peu plus de deux mois du début de la prochaine saison: redevenir un aspirant sérieux au Championnat des pilotes de la série NASCAR Pinty’s.

La saison dernière, «Tag» avait entamé la saison avec trois côtes fracturées, résultat d’un accident de vélo de montagne.

Puis, il n’avait pas été en mesure de participer aux trois dernières courses de l’année après qu’on lui ait diagnostiqué une myocardite virale, une inflammation du muscle cardiaque causée par un virus.

Maintenant de retour sur ses deux pieds, le pilote d’expérience espère retourner à sa forme de 2018, saison lors de laquelle il avait terminé à quatre points seulement de la tête du Championnat des pilotes remporté par Louis-Philippe Dumoulin.

«Ce qu’on veut, c’est rester en santé cette année, ne pas attraper le coronavirus et faire toutes les courses», a-t-il mentionné en riant.

«On aimerait une saison aussi compétitive que celle de 2018 et être dans la course pour le championnat», a ajouté celui qui était de passage au Salon de l’auto de Québec, mardi, afin de dévoiler les nouvelles couleurs de la voiture numéro 18 qu’il pilotera à partir du 17 mai prochain.

Toujours le feu sacré

À 46 ans, Tagliani assure que sa passion pour la course automobile est toujours aussi grande.

Il travaille toutefois sur plusieurs autres projets, dont celui de la bannière Tag e-Karting et Amusement, un centre de divertissement et de karting intérieur qui a ouvert ses portes à Sherbrooke et qui fera de même dans la grande région de Montréal à l’automne 2020.

Par contre, le feu de la course automobile brûle toujours en lui.

«La passion et le feu, je [les] ai encore. Tant et aussi longtemps que je suis compétitif, que j’ai de bons partenaires et que je peux mettre la voiture numéro 18 sur le podium, pourquoi je ne continuerais pas?», mentionne-t-il.

Il assure vouloir se concentrer à 100 % en 2020 sur la série NASCAR Pinty’s, même s’il participera à d’autres événements aux États-Unis, tant qu’ils n’entreront pas en conflit d’horaire avec les courses au programme de la série canadienne.

Un œil sur Raphaël Lessard

Évidemment, Tagliani suit les prouesses du jeune Raphaël Lessard et ne peut que voir le potentiel du jeune pilote beauceron. Il faudra toutefois faire preuve de patience dans son cas.

«Il n’a pas été chanceux depuis le début de la saison, mais ça va être un pilote qui va obtenir de bons résultats. Je n’ai aucun doute qu’il va tirer son épingle du jeu. Il est dans une bonne équipe et il est bien entouré, donc c’est une question de temps. Il faut être patient parce qu’à son âge, il n’y a pas de presse. Il prend son temps et je pense qu’il va réussir de belles performances.»

Des réserves au sujet de la terre battue

La série NASCAR Pinty’s présentera pour la première fois de son histoire une course sur terre battue dans le cadre de son championnat cette saison. S’il salue l’initiative, Tagliani se questionne sur les impacts financiers d’une telle course sur les différentes écuries.

La piste ontarienne Ohsweken Speedway accueillera les pilotes de la série le 18 août prochain pour une première course sur cette surface, eux qui évoluent habituellement sur des circuits routiers ou ovales.

Pour sa part, «Tag» s’inquiète de l’état dans lequel sortiront les voitures de cette course puisque les équipes devront utiliser les mêmes bolides qu’ils pilotent sur circuits ovales, faute de budget pour se procurer une autre voiture qui ne servirait qu’une seule fois dans la saison.

«Je ne sais pas comment le prendre. Ça va être un gros événement puisque 25 000 $ seront remis au gagnant. Par contre, ma seule crainte est qu’il est difficile de prédire dans quel état seront les voitures après la course. On n’aura pas beaucoup de temps pour réparer les dégâts par la suite.»

Au-delà de l’argent

Tagliani comprend que la bourse de 25 000 $ peut sembler alléchante, mais il croit qu’il faut voir au-delà du montant remis au gagnant.

«Je pense que la série NASCAR Pinty’s se porte bien. Les courses commencent à être diffusées en direct et obtiennent de bonnes cotes d’écoute autant sur les réseaux francophones qu’anglophones. On a de bonnes courses, on traverse le pays d’ouest en est, on a des circuits routiers en ville et des pistes ovales. Là, en rajoutant ça, je sais que tout le monde capote avec le 25 000 $, mais plusieurs équipes sont préoccupées par [l’état dans lequel] les voitures vont sortir de là.»

Au total, la série NASCAR Pinty’s compte sur 13 courses à son calendrier 2020, dont trois seront disputées en sol québécois, soit à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction le 27 juin, à Trois-Rivières le 9 août, puis à Mirabel le 12 septembre.