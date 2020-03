Un deuil en accéléré pour Pageau

Originaire de l’Outaouais, Jean-Gabriel Pageau a porté l’uniforme des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ et celui des Sénateurs d’Ottawa dans la LNH. Il représentait le parfait ambassadeur pour les Sénateurs. Il l’a été jusqu’au 24 février dernier.

Avec un propriétaire comme Eugene Melnyk, la réalité monétaire prime souvent sur la logique.

Un an après le départ de Mark Stone pour Vegas, Pierre Dorion avait probablement encore les mains liées dans le dossier Pageau. Incapable de s’entendre sur une prolongation de contrat avec son joueur local, le directeur général des Sénateurs l’a échangé aux Islanders de New York contre des choix de 1er et 2e tours en 2020 et un choix conditionnel de 3e tour en 2022.

Cette décision s’inscrivait dans une autre phase de reconstruction à Ottawa.

«J’ai trouvé ça dur de partir d’Ottawa, a dit Pageau lundi, à la veille du passage du Canadien au Barclay’s Center de Brooklyn. Ça commence maintenant à passer. Je veux m’impliquer avec ma nouvelle équipe. Quand tu te fais repêcher par une équipe, tu rêves d’y jouer toute ta carrière. Pour moi, c’était mon but. Je jouais devant ma famille et mes amis à Ottawa. Je retirais le plus grand des bonheurs de jouer devant les partisans de ma région.

«D’un jour à l’autre, tu perds ça. Tu comprends que le hockey est une business. Quand tu changes de ville, tu découvres aussi de nouveaux partisans. Ils m’ont accueilli à bras ouverts.»

Signe du destin

Dans la LHJMQ, Pageau avait brièvement joué pour les Saguenéens de Chicoutimi à sa dernière année en 2012-2013. Choix de 4e tour des Sénateurs au repêchage de 2011, il a aussi fait des détours par la Ligue américaine à ses trois premières saisons chez les pros.

«J’ai joué à Binghamton, dans l’État de New York, dans la Ligue américaine. Je ne sais pas si c’était un signe. Je devais retourner dans l’État de New York, a-t-il rappelé avec le sourire. Je suis heureux de cette destination avec les Islanders.

«C’est une organisation fantastique. J’ai reçu des appels de mes nouveaux coéquipiers très peu de temps après la transaction, Lou Lamoriello également. Il y a entre 15 et 20 gars qui ont pris le temps de me texter. Je me sentais le bienvenu. Je traversais plusieurs émotions, mais j’étais touché par la réaction de mes nouveaux coéquipiers et membres de l’organisation.»

Lamoriello n’a pas perdu de temps

Le jour même de son départ d’Ottawa pour Long Island, Pageau a accepté une prolongation de contrat de six ans et 30 millions $ (5 millions par saison) avec les Islanders. Le bon vieux Lamoriello n’a pas perdu de temps pour enraciner son nouvel attaquant.

«Les négociations se sont déroulées rapidement, environ une ou deux heures, a expliqué Pageau. Je m’en venais à Long Island, mais je ne pensais pas nécessairement obtenir une prolongation de contrat. C’était la cerise sur le sundae de signer un contrat de six ans. Je ne m’attendais pas à ça. Nous avons accepté rapidement. Je suis vraiment heureux du résultat.»

Désireux de ne pas égratigner son ancienne équipe, Pageau est demeuré vague sur les négociations avec l’organisation ottavienne.

«J’imagine que les Sénateurs ont aussi eu des pourparlers, mais il n’y a pas eu d’entente. Ça ne se déroulait pas comme nous voulions. J’ai toutefois beaucoup de respect pour l’organisation des Sénateurs, les dirigeants et les joueurs. Je n’ai que de bons mots pour cette équipe. C’était une belle organisation, mais ça n’a pas marché à la fin.»

Dans le moule de Trotz

De l’avis d’Anthony Beauvillier, Pageau cadre parfaitement avec la philosophie de l’entraîneur-chef Barry Trotz et des Islanders.

«Il est le type de joueur que Trotz aime, a dit Beauvillier. C’est un gars de caractère et il veut gagner.»

À son premier match avec les Islanders, Pageau a marqué son 25e but de la saison, mais il s’est aussi battu contre le défenseur Jacob Trouba, des Rangers, pour défendre son coéquipier Michael Dal Colle.

«Je voulais lancer le message comme quoi je suis un gars d’équipe, a expliqué le numéro 44. Mais j’avais fait la passe dangereuse. Il y a comme une règle non écrite. Quand tu fais une mauvaise passe de la sorte, tu dois répondre à l’appel.»

Avec les Islanders, Pageau aura également la chance de déménager dans un nouvel amphithéâtre, le Belmont Park Arena, qui verra le jour pour la saison 2022-2023.

À Ottawa, le projet d’un nouvel aréna pour les Sénateurs est toujours à l’étape d’un simple souhait.