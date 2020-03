La méthode Lamoriello

Barry Trotz a salué l’audace de son directeur général, Lou Lamoriello, dans la transaction pour Jean-Gabriel Pageau.

Comme entraîneur, Trotz cherche à gagner maintenant. On peut le comprendre de se soucier un peu moins du repêchage et de l’avenir de l’équipe. Questionné sur le prix à payer pour attirer Pageau avec les Islanders de New York, le sympathique entraîneur de 57 ans a offert une réponse savoureuse.

«Un choix de premier tour, c’est une chance d’avoir un joueur, a rappelé Trotz. On a obtenu un joueur pour six ans. Les gens disent: "Ah, vous avez donné un choix de premier tour", mais si ça va bien, le choix sera entre les rangs 20 et 30. Si tu peux trouver un joueur comme ça dans ces rangs-là, tant mieux pour toi.»

«Le deuxième choix sera 50e peut-être. Et s’il faut donner ce troisième choix parce qu’on gagne la coupe Stanley, vous pouvez me croire, Lou et moi allons conduire pour aller livrer personnellement ces trois choix! On a identifié un joueur dont on avait besoin et on l’a obtenu. Le reste, on y pensera plus tard. On a un joueur pour six ans. C’est un très bon joueur, pas un joueur de location. Le prix à payer n’était pas très élevé.»

Il faut rappeler que le choix conditionnel de troisième tour au repêchage de 2022 est uniquement lié à la conquête de la coupe Stanley des Islanders cette année. En gros, Lamoriello a donné des choix de premier et deuxième tours au prochain encan. À moins d’une immense surprise.

Clin d’œil à Goring

Trotz a comparé Pageau à une ancienne gloire des Islanders qui a vu son chandail numéro 91 retiré samedi dernier, avant le match contre les Bruins de Boston au Nassau Coliseum.

«Pageau est un joueur très complet, a noté Trotz. Il peut jouer plein de rôles différents: il joue au sein des unités spéciales, il peut neutraliser les meilleurs trios, donner de l’attaque. Tu peux l’utiliser en fin de match, dans un rôle offensif ou défensif. Il peut te gagner de grosses mises en jeu.

«On dirait que je décris Butch Goring. Un très bon joueur avec un bon moteur. Toute équipe qui veut connaître du succès ces prochaines années devra être forte au centre. Avec Casey [Cizikas] absent à long terme, il renforce notre ligne de centres.»

Coin francophone

Avec l’ajout de Pageau, il y a maintenant trois Québécois au sein des Islanders. Dans le vestiaire de l’équipe au centre d’entraînement à East Meadow, Derick Brassard et Anthony Beauvillier ont des casiers voisins, alors que Pageau est à deux places à la gauche de Brassard. Michael Dal Colle se retrouve en sandwich dans un territoire francophone.

«Je vais apprendre le français, a lancé Dal Colle, un joueur originaire de l’Ontario. Pour l’instant, je connais juste quelques jurons.»

Chez les Islanders, Mathew Barzal et Cal Clutterbuck s’expriment également très bien dans la langue de Molière.

Les Islanders joueront trois autres matchs d’ici la fin de la saison au Barclays Center de Brooklyn avant de s’installer pour les prochains mois au Nassau Coliseum de Uniondale.