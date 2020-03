Gardiens d'urgence: qu'en pensent les DG de la LNH?

Publié aujourd'hui à 16h56

La Ligue nationale de hockey a-t-elle un problème avec son protocole de gardiens de buts d’urgence?

La réponse est non! C’est du moins l’avis des directeurs généraux qui sont réunis à Boca Raton en Floride dans le cadre de la traditionnelle rencontre du mois de mars. C’est souvent à cette rencontre qu’il y a des propositions pour des changements de règlements ou des discussions sur des tendances préoccupantes dans le sport.

Il y a deux semaines, le sujet des gardiens d’urgence n’était même pas à l’ordre du jour. Mais après l’histoire incroyable et improbable de David Ayres le samedi 22 février dernier, la LNH n’avait d’autre choix que de se pencher sur le système en place.

Certains ont dit que c’était une honte de voir un gardien de but amateur de 42 ans entrer dans un match de la LNH. Et si ça se produisait dans le dernier match de la saison et que les deux points au classement faisaient la différence entre une place en séries ou l’élimination?

Même s’il n’y a pas de scénario parfait, la LNH juge que le système qui a été mis en place est le meilleur dans les circonstances. Ajouter un troisième gardien n’est pas pratique et surtout très coûteux. Les équipes ne veulent clairement pas aller là. Il ne faut pas oublier que tout le monde a intérêt à ce que le gardien d’urgence soit en mesure de faire les arrêts puisqu’il pourrait autant se retrouver devant le filet de l’équipe locale que celle qui visite. En fin de compte, il n’y a pas de réponse parfaite.

Surtout, «c’est quelque chose qui arrive tellement rarement» a indiqué Kelly McCrimmon, directeur général des Golden Knights de Vegas. «Aucun besoin de prendre des mesures draconiennes». La majorité des DG semblaient vouloir conserver le statu quo, mais est-ce que cela aurait été le cas si Ayres avait accordé huit buts et que les Hurricanes avaient perdus le match?

Voici quelques statistiques et faits expliquant pourquoi on refuse de peser sur le bouton de panique.

Le 4 mars 2015, Roberto Luongo et Al Montoya ont subi une blessure dans le même match. Mal pris, les Panthers ont considéré utiliser Robb Tallas, l’entraîneur des gardiens de but. Sinon, le joueur de centre Derek MacKenzie était prêt à mettre les grosses jambières. On a évité le pire lorsque Luongo a décidé de réintégrer le match malgré sa blessure.

À partir de ce moment, la LNH a mis en place le protocole de gardien d’urgence pour éviter qu’un tel scénario ne se reproduise. Depuis, 6 200 matchs ont été disputés et deux fois seulement on a eu recours à besoin un troisième gardien de but.

Le fait que cela se soit produit en saison régulière aide à relativiser. Mais si ça se produisait en séries? Habituellement, les équipes ont trois gardiens, mais ce n’est pas toujours le cas dans les premières rondes. Alors imaginez le scénario. Septième match, l’équipe X perd ses deux gardiens. Et voilà un cerbère de 42 ans, chauffeur de zamboni à ses heures, qui s’amène dans la mêlée. S’il gagne, il deviendra un héros et on fera un film sur lui. S’il perd, il devra déménager parce qu’il ne pourra vivre avec tout l’abus qu’il recevra! Surtout, ce serait une catastrophe pour la LNH. Heureusement, ça ne s’est jamais produit. Espérons que ça n’arrivera jamais.

Mais il y a toujours deux côtés à une médaille. La célébration de Ayres avec les joueurs des Hurricanes dans le vestiaire a obtenu plus de six millions de visionnements sur les médias sociaux. On a parlé de Ayres et des « Canes » sur tous les gros réseaux américains. Ce fut le moment ou la LNH le plus de visibilité dans toute l’année. Comme quoi beaucoup de bien peut survenir dans des situations inattendues.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Une glorieuse carrière dans l’ombre

L’épidémie du coronavirus a un impact majeur sur le sport en Europe. Jusqu’au 15 mars au moins, tous les matchs de première division en Suisse ont été reportés. Par ailleurs, le Québécois Dominic Forget, qui connaît une carrière exceptionnelle là-bas, a vécu les impacts de ce virus.

Forget a inscrit son 1000e point en carrière en Suisse vendredi dernier lors d’un match de séries éliminatoires. Malheureusement, la rencontre a été disputée dans un amphithéâtre vide en raison de l’interdiction de rassemblement qui sévit.

Malgré tout, c’est tout un accomplissement pour l’ancien joueur de centre des Cataractes de Shawinigan qui a connu deux saisons de plus de 100 points dans la LHJMQ. Félicitations, Dominic, pour tes 432 buts, 568 mentions d’aide mais surtout pour ta glorieuse carrière!