Fleury «souhaite aux jeunes de vivre ça»

Marc-André Fleury se sent privilégié d’avoir fait partie d’Équipe Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Avec du recul, 10 ans plus tard, le gardien québécois considère cette expérience comme l’une des plus belles de sa fructueuse carrière. C’est pourquoi il souhaite que les meilleurs joueurs du monde puissent représenter leur pays aux prochains JO, prévus en 2022 à Pékin, en Chine.

«J’espère que la LNH va permettre aux joueurs de participer aux Jeux olympiques. C’est tellement une belle expérience. Je souhaite aux jeunes de vivre ça», a-t-il indiqué en entrevue à l’émission JiC, lundi. Voyez celle-ci dans la vidéo ci-dessus.

«Je me considère chanceux d’avoir fait partie de cette équipe avec mon idole de jeunesse, Martin Brodeur, et Roberto Luongo, un autre gardien que j’admire, a poursuivi Fleury. J’étais comme un fan avec l’équipe! Nous avons passé du bon temps ensemble.»

Le Sorelois n’avait cependant pas été utilisé, devancé par Brodeur et Luongo dans la hiérarchie.

Étant maintenant un vétéran de 35 ans, il pourrait jouer le rôle de Brodeur avec l’équipe canadienne en 2022. Il se verrait très bien en mentor.

«C’est certain que j’aimerais ça! Le tournoi olympique, c’est l’une des plus belles expériences que j’ai vécues dans ma carrière. C’est intense et émotif. J’ai aimé voir d’autres sports et côtoyer d’autres athlètes dans le village olympique. Même si je n’ai pas joué, je suis vraiment content d’avoir une médaille olympique à montrer à mes enfants.»

«On y va all-in!»

Par ailleurs, Fleury s’est montré satisfait du travail accompli par le directeur général Kelly McCrimmon avant la date limite des transactions.

Les Golden Knights ont ajouté le gardien Robin Lehner, le défenseur Alec Martinez et l’attaquant des Canadiens Nick Cousins.

Ces acquisitions font croire à Fleury que les représentants de Las Vegas peuvent se rendre jusqu’au bout en séries éliminatoires.

«On y va all-in encore. C’est ce que veut l’organisation. Les ajouts de Lehner, d’un bon défenseur comme Martinez et de Cousins, qui nous apporte de la profondeur, font de nous une meilleure équipe. Ça va d’ailleurs bien dernièrement. On a des chances de gagner soir après soir.»

Les «Chevaliers Dorés» mènent actuellement la section Pacifique avec une fiche de 36-23-8 (80 points).